MV-julkaisun perustaja Ilja Janitskin kiistää vastanneensa julkaisun sisällöstä

MV-julkaisun perustajan Ilja Janitskinin oikeudenkäynti alkoi tänä aamuna Helsingin käräjäoikeudessa keskellä mediasirkusta. Paikalla oli median lisäksi useita poliiseja ja saliin pyrkiviä yleisön edustajia.

Oikeuden puheenjohtaja kuitenkin päästi saliin vain 12 ensimmäisenä paikalla ollutta median ja yleisön edustajaa, iso osa jätettiin salin ulkopuolelle.

Janitskinia syytetään muun muassa törkeästä kunnianloukkauksesta, tekijänoikeusrikoksista ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syytekohtia on yhteensä parikymmentä.

Useita päiviä kestävä oikeudenkäynti alkoi Ylen toimittajan Jessikka Aron epäiltyä vainoamista ja törkeitä kunnianloukkauksia koskevalla käsittelyllä.

Ensimmäisessä kokonaisuudessa on kolme syytettyä. Törkeästä kunnianloukkauksesta syytetyn Janitskinin lisäksi syytteessä vainoamisesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta on Venäjä-yhteyksistään tunnettu dosentti Johan Bäckman ja kolmas henkilö, joka on syyttäjän mukaan toiminut Janitskinin sijaisena ja sallinut herjaavien artikkelien julkaisun MV:n sivuilla.

Syyttäjä: Bäckman levitti toimittajasta pilkkalaulua netissä

Syyttäjän mukaan Bäckman vainosi Ylen toimittaja Aroa uhkaamalla, ottamalla yhteyttä ja muilla näihin rinnastettavilla tavoilla vuosina 2014–2016.

Hän on lähettänyt Arolle syyttäjän mukaan useita tapaamiskutsuja, herjannut tätä ja levittänyt Arosta laadittua pilkkalaulua netissä. Syyttäjän mukaan hän on myös toimittanut Arolle kipsijäljennöksen Virossa sijaitsevasta pronssisoturipatsaasta.

Toisen maailmansodan neuvostosotilaiden muistomerkkinä toimineen pronssisoturipatsaan siirtäminen pois Tallinnan keskustasta aiheutti noin kymmenen vuotta sitten ulkopoliittisen kiistan Viron ja Venäjän välillä.

Bäckman on toiminut Pohjois-Euroopan edustajana Venäjän presidentin alaisessa Venäjän strategisen tutkimuksen instituutissa RISS:ssä, kertonut edustavansa Itä-Ukrainan separatisteja ja esiintynyt usein julkisuudessa muun muassa Venäjän ja Suomen välisten lapsiasiakiistojen yhteydessä.

"Julkaisussa on levitetty solvaavaa ja panettelevaa vihapuhetta"

Janitskin puolestaan on syyttäjän mukaan esittänyt useissa artikkeleissa Aroa koskevia valheellisia tietoja tai vihjauksia, jotka ovat aiheuttaneet tai olleet omiaan aiheuttamaan tälle kärsimystä. Muun muassa Venäjän verkkopropagandaa ja mielipidevaikuttamista tutkineen Aron on muun muassa väitetty toimivan yhteistyössä ulkomaisten tiedustelupalvelujen kanssa.

Syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan koskee Janitskinia ja häntä sijaistanutta kolmatta henkilöä.

Syyttäjän mukaan MV-julkaisun sivuilla on muun muassa paneteltu ja solvattu juutalaisia ja muita vähemmistöjä etnisen alkuperän perusteella.

– Sivustolla on solvaavaa ja panettelevaa vihapuhetta, jotka loukkaavat juutalaisten ihmisarvoa ja ovat omiaan herättämään jopa vihaa heitä kohtaan, syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen sanoi.

Kaikki kiistävät syytteet

Bäckmanin asianajaja Jyrki Leivonen ja Janitskinin asianajaja Anu Koivu kertovat, että molemmat kiistävät kaikki syytteet.

– Janitskin kiistää olleensa MV-julkaisun sisällöstä vastaava henkilö. Hän ei ole aiheuttanut Ylen toimittajalle vahinkoa ja kiistää kirjoitusten julkaisemisen olleen suunnitelmallista, pitkäkestoista tai toistuvaa, Koivu totesi oikeudessa.

Myös kolmas henkilö kiistää pitäneensä syyttäjän rikollisina pitämiä viestejä yleisön nähtävillä.