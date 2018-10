Syyttäjällä tuskin on tarvetta valittaa tänään tulleesta MV-jutun tuomiosta, arvioi jutun syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen. Ainoastaan kolme vähäistä syytekohtaa meni hylkyyn, ja MV-julkaisun perustaja Ilja Janitskin tuomittiin vuoden ja 10 kuukauden vankeuteen.

Hylkyyn menneillä syytteillä ei olisi ollut Hämäläisen arvion mukaan vaikutusta rangaistukseen.

– Näillä näkymillä ei ole tarvetta valittaa. Tokihan nämä täytyy läpi lukea kuitenkin mahdollisten muodollisten virheiden varalta.

Hämäläisen mukaan jutun suurempi merkitys piilee sen ennakkotapausluonteessa. Jutussa on piirretty hänen mukaansa sananvapauden ja toisaalta yksityiselämän suojan välille rajoja nimenomaan internetin ja sosiaalisen median ympäristössä.

Käräjäoikeus katsoi, että Janitskin oli vuodesta 2014 ainakin tammikuuhun 2018 MV-julkaisun ja Uber Uutisten omistaja, päätoimittaja, vastaava toimittaja sekä sisällöistä vastannut henkilö. Oikeuden mukaan Janitskin on viime kädessä päättänyt kaikesta verkkojulkaisuissa julkaistusta ja levitetystä aineistosta riippumatta siitä, kuka materiaalin on lehden lukuun alun perin kirjoittanut. Janitskin on oikeuden mukaan ollut vastuussa näiden julkaisujen toiminnassa tehdyistä rikoksista.

– Merkitys tässä tuomiossa on siinä, että meillähän on tällä hetkellä aika paljonkin juttuja, joissa on kyse sananvapauden käyttämisestä internetympäristössä. Se on vähän uusi pelikenttä, ja toimintatavat ja käytössäännöt ovat olleet erilaiset kuin perinteisessä mediassa.

Toimittaja Jessikka Aroon kohdistuneiden tekojen kohdalla käräjäoikeus huomioi esimerkiksi teon pitkäkestoisuuden, teon luonteen ja asianosaisille aiheutuneet seuraukset.

– Tässä todetaan, että jopa törkeässä kunnianloukkauksen kategoriassa teko on sellainen, että mennään yli puolen välin rangaistusasteikosta. Siitä olen ollut täysin samaa mieltä, Hämäläinen sanoo.

Käräjäoikeus on lisäksi tuominnut Venäjä-yhteyksistään tunnetun Johan Bäckmanin vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Tuomio tuli Aroon kohdistuneesta vainoamisesta, törkeästä kunnianloukkauksesta ja yllytyksestä sellaiseen.

Bäckmanin avustaja on sanonut, että hän tai päämies ei koe tarvetta kommentoida tuomiota. Janitskinin avustaja puolestaan kommentoi tuomiota tänään yhden jälkeen.