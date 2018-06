MV-oikeudenkäynti jatkuu Ylen toimittajan ja syytettyjen kuulemisella

MV-julkaisun perustajan Ilja Janitskinin ja Venäjä-yhteyksistään tunnetun dosentti Johan Bäckmanin syytteiden käsittely jatkuu tänään asianosaisten kuulemisilla.

Oikeudessa kuullaan aamulla Ylen toimittajaa, jota vastaan Janitskin, Bäckman ja kolmas henkilö syyttäjän mukaan masinoivat henkilöön menevän vihamielisen informaatiokampanjan, jotta tämä ei voisi jatkaa työtään. Hän on tutkinut työssään muun muassa Venäjän informaatiovaikuttamista.

Kaikki syytetyt kiistävät kaikki syytteet. Janitskin sanoo, ettei hän ole ollut vastuussa muiden kirjoittamista artikkeleista MV-julkaisuun.

MV:llä ei myöskään puolustuksen mukaan ole työnantajaroolia, kirjoittajien vaihtuvuus on ollut suurta ja kaikki paitsi Janitskin ovat kirjoittaneet nimimerkeillä.

– Tämän tarkoituksena on ollut se, että Janitskiniin on kohdistunut myös suurta kritiikkiä ja muut ovat halunneet olla anonyymejä, jotta heihin ei kohdistu samanlaista painetta. Janitskin on tuonut heti alkuun ilmi sen, että kirjoittajat vastaavat siitä, mitä julkaisevat, sanoi Janitskinia puolustava Riku Muurinen.

Parikymmentä syytekohtaa

Janitskinia koskee kaiken kaikkiaan noin parikymmentä syytekohtaa. Häntä syytetään muun muassa törkeästä kunnianloukkauksesta, tekijänoikeusrikoksista, rahankeräysrikoksista, rahapelirikoksista, laittomasta uhkauksesta, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja salassapitorikoksista.

Syyttäjä vaatii Janitskinille vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistusta, mutta ei ota kantaa, tulisiko vankeuden olla ehdotonta vai ehdollista.

Ylen toimittajan osalta syyte koskee törkeää kunnianloukkausta. Bäckmanille syyttäjä vaatii kahdeksan kuukauden vankeutta vainoamisesta ja törkeistä kunnianloukkauksista siten, että vankeuden voi tuomita ehdollisena.

Kolmatta henkilöä syytetään törkeästä kunnianloukkauksesta, koska hän on syyttäjän mukaan Janitskinin sijaisena muun muassa sallinut herjaavien artikkelien julkaisun MV:n sivuilla. Lisäksi häntä syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan Janitskinin kanssa.

– Tämä on poikkeuksellinen ja mittava oikeudenkäynti, jossa tullaan mittaamaan sananvapautta ja yksilön suojaa, jotka molemmat ovat perustuslaillisia oikeuksia. Jutussa tullaan mittamaan, missä kulkee raja sananvapauden ja yksityisyyden suojan välillä, sanoi syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen oikeudessa keskiviikkona.

"Tuhansia sivuja valheellisia väitteitä"

Toimittajan asianajaja Martina Kronström kertoi oikeudessa, että hänen päämiehestään on julkaistu tuhansia sivuja valheellisia, herjaavia ja erittäin loukkaavia väitteitä.

– Päämieheni elämänlaatu on vakavasti heikentynyt, ammatin harjoittamista on rajoitettu, häneen kohdistuu myös impulsiivisen väkivallan uhka. Hän ei uskalla kävellä kadulla Suomessa. Hänen elämänsä on tuhottu, Kronström sanoi.

Toimittaja vaatii yli 100 000 euron korvauksia hänelle aiheutuneesta vahingosta.

-----

Yksi juttukokonaisuuden asianomistajista, mediayhtiö Sanoma on STT:n suurin omistaja.