Maahanmuuttajille etsitään kavereita kotoutumisen tueksi Jyväskylässä

Jyväskylä etsii maahanmuuttajille kavereita kotouttamisen tueksi.

Jyväskylässä maaliskuun lopussa alkava kotokaverikoulutus antaa valmiuksia toimia kotokaverina. Vapaaehtoinen kotokaveri toimii pääsääntöisesti pakolaistaustaisten, yli puoli vuotta Suomessa olleiden maahanmuuttajien kaverina.

Toiminnan tavoitteena on tehdä tutuksi Jyväskylää, omaa asuinaluetta ja suomalaista kulttuuria. Toiminta on vastavuoroista ja myös kotokaverilla on tilaisuus nähdä omaa kulttuuria uudesta näkökulmasta ja päästä tutustumaan itselle uuteen kulttuuriin selvittää johtava sosiaalityöntekijä

Vapaaehtoiselta edellytetään 18-vuoden ikää, valmiutta sitoutua toimintaan vähintään puoleksi vuodeksi sekä osallistumista toiminnan aikana, syksyllä järjestettävään yhteiseen vertaistukitapaamiseen. Kotokaveri ja kotoutuva henkilö voivat tavata esimerkiksi pari kertaa kuukaudessa, kummankin osapuolen toiveiden mukaisesti.