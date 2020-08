Maahanmuuttoviraston johtajaksi valittu Kähkönen ohitti Vuorion – muistion mukaan Kähkösellä kahta muuta kärkihakijaa vaatimattomampi johtamiskokemus mutta "henkilökohtaiset vahvuudet" painoivat vaakakupissa

Maahanmuuttoviraston (Migri) ylijohtajaksi valittiin tänään hallintotieteiden maisteri Jari Kähkönen. Kähkönen syrjäyttää jatkoa hakeneen Jaana Vuorion. Vuorio on johtanut Migriä heinäkuusta 2013 alkaen.

Nimitys tehtiin valtioneuvoston yleisistunnossa. Viran täyttämiseen liittyvän muistion mukaan Kähkösen valintaa puolsi muun muassa tämän henkilökohtaiset ominaisuudet, vaikka johtamiskokemuksessa hän jäi kahta muuta kärkihakijaa kauemmaksi.

Muistion mukaan Migrin ylijohtajan viisivuotista virkaa haki määräaikaan mennessä 13 hakijaa, joista kolme haastateltiin. Kähkösen ja Vuorion lisäksi haastatteluun ylsi Vuorion sijaisena toiminut Migrin apulaispäällikkö Raimo Pyysalo.

"Kähkösen erityise nä ansiona näytöt toiminnan tuloksellisesta kehittämisestä"

Muistion mukaan Vuoriolla ja Pyysalolla on kokemusta suurempien organisaatioiden ja yksiköiden johtamistehtävistä kuin Kähkösellä. Vuorio on työskennellyt Maahanmuuttovirastossa johtajana eri tehtävissä noin 19 vuoden ajan. Pyysalo on niin ikään työskennellyt vaativissa johtamistehtävissä Puolustusvoimissa ja Maahanmuuttovirastossa noin 19 vuoden ajan. Vaativiksi johtamistehtäviksi arvioitavien tehtävien lisäksi Pyysalolla on muuta johtamis- ja esimieskokemusta Puolustusvoimista eri tasoisista tehtävistä lisäksi noin 11 vuoden ajalta.

Kähkösellä on muistion mukaan kuitenkin merkittävää ja toiminnallisen viraston ylijohtajan tehtävään hyvät valmiudet antavaa johtamiskokemusta Joutsenon vastaanottokeskuksen tehtävästä reilun 11 vuoden ajalta.

– Kähkösen erityiseksi ansioksi voidaan arvioida hänen näyttönsä toiminnan tuloksellisesta kehittämisestä Joutsenon vastaanottokeskuksesta. Hänen johdollaan Joutsenossa on kehitetty myös ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä, joka on saanut myös kansainvälistä tunnustusta, muistiossa sanotaan.

"Vahvuudeksi nousee muiden aktiivinen mukaan ottaminen"

Muistion mukaan kokonaisuutena arvioiden vertailtaessa kärkihakijoita hakijoista nousee esille Kähkönen.

– Haastattelun ja siitä muodostuneita näkemyksiä tukevan henkilöarvioinnin perusteella Kähkösestä muodostui erinomainen kuva nyt täytettävänä olevan viran tehtäväkentän haasteet huomioiden, muistiossa sanotaan.

Muistion arvion mukaan Kähkösen johtamiskokemus on muodostunut muita haastateltuja vähemmän vaativassa johtamistehtävässä, mutta hänen johtamiskokemuksensa voidaan silti arvioida riittävän laaja-alaiseksi viran menestyksellisen hoitamisen näkökulmasta. – Vastaanottokeskuksen johtajana hän on vastannut keskuksen johtamisesta, sen toiminnan ja talouden suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta sekä yhteistyöstä muiden maahanmuuttohallinnon toimijoiden kanssa.

Muistion mukaan Kähkösen henkilökohtaisista ominaisuuksista haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella saadut käsitykset tukevat valintaa.

– Vahvuudeksi hakemuksen ja haastatteluiden perusteella nousee tarttuva ote, muiden aktiivinen mukaan ottaminen ja ennakkoluuloton uudistusten tarkastelu.

"Henkilökohtaiset vahvuudet muodostuvat ratkaiseviksi"

Kähkösellä arvioidaan haastattelun perusteella olevan hyvää näkemystä viraston toiminnan kehittämisestä. Arvion mukaan Kähkönen on osoittanut tehtävissään hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia laaja-alaisessa toimintaympäristössä tuloksellisesti paineen alla.

– Nämä henkilökohtaiset vahvuudet muodostuvat ratkaiseviksi arvioitaessa viraston toiminnan kehittämistarpeita ja muuttuvaa toimintaympäristöä, muistiossa sanotaan.

Haastattelut teki sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) erityisavustaja Sami Kerman, johtava asiantuntija Hanne Huvila (Pyysalon haastattelu) ja asiantuntija Marianna Kellokoski.

Kähkönen on toiminut Joutsenon vastaanottokeskuksen johtajana vuodesta 2009, jota ennen hän on työskennellyt myös Migrissä turvapaikkayksikön ylitarkastajana vuosina 2004–2008.

Vuorio on johtanut Migriä heinäkuusta 2013 alkaen. Ennen ylijohtajaksi nousemista Vuorio toimi vuosikymmenen ajan Migrin oikeus- ja maatietopalveluyksikön johtajana. Ennen Migriä Vuorio on työskennellyt muun muassa ylitarkastajana sisäministeriössä.