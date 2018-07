Maailma katsoo nyt Helsinkiin – Trumpin ja Putinin välinen suhde kiehtoo uutisissa

Sekä venäläisessä että yhdysvaltalaisessa mediassa uumoillaan, että presidentti Donald Trumpin ja presidentti Vladimir Putinin tapaaminen Helsingissä on vasta lämmittelyä merkittävämmälle kahdenkeskiselle huippukokoukselle joko Moskovassa tai Washingtonissa.

Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi venäläiselle televisiokanava RT:lle, että tärkeintä on itse tapaaminen. Presidenttien keskustelujen toivotaan mahdollistavan "pienen askeleen" pois kriisiasetelmasta, jossa maiden väliset suhteet ovat.

Venäläinen uutistoimisto Tass kertoo myös eduskuntatalon portaille kokoontuneen suomalais-venäläisen RUFI-ryhmän aktivisteja toivottamaan presidentit tervetulleiksi.

"Euroopan unioni on vihollinen"

CNN listaa 11 kertaa, kun Trump on kehunut Putinia.

BBC on nostanut esille Trumpin tviitin, jossa hän väitti, että huonot Venäjä-suhteet johtuvat Yhdysvaltain vuosia jatkuneesta "typeryydestä ja tyhmyydestä" sekä nyttemmin "ennalta ratkaistusta noitavainosta". Trump on käyttänyt käsitettä noitavaino kuvaamaan pitkään jatkuneita tutkimuksia siitä, vaikuttiko Venäjä Yhdysvaltain presidentinvaalien tulokseen.

– Olemme samaa mieltä, Venäjän ulkoministeriö vastasi yksinkertaisesti Trumpin tviittiin.

BBC:n mukaan Trumpin tviitti lienee huolestuttanut Valkoisen talon neuvonantajia, jotka olivat jo valmiiksi huolissaan siitä, että Trump tekisi liikaa myönnytyksiä Putinille neuvotteluissa.

Politico mainitsee, että Trump ja Putin vaikuttivat kireiltä ja hiljaisilta eivätkä heti kätelleet näyttäytyessään medialle Presidentinlinnassa. Kättely oli vuorossa vasta sen jälkeen, kun presidentit olivat lyhyesti kommentoineet tulevaa keskustelua ja maiden välejä ennen kuin he vetäytyivät kahdenkeskisiin neuvotteluihin.

Ranskalainen Le Monde keskittyy jalkapallouutisointiin, mutta artikkelissa huippukokouksesta se on nostanut Trumpin kommentin "Euroopan unioni on vihollinen" väliotsikoksi.

DN: Trump ei edes yritä peittää ihailuaan Putinia kohtaan

Dagens Nyheter vertasi huippukokousta niihin, jotka järjestettiin kylmän sodan aikana. Silloin maailma odotti kauhunsekaisella jännityksellä toivoen, että johtajat onnistuisivat välttämään ydinsodan. Helsingissä tilanne on päinvastainen: moni tarkkailija, varsinkin Euroopassa, pelkää, että johtajat tulevat liian hyvin toimeen.

Toisaalta Trumpin ja Putinin suhde on epäsuhtainen, DN kirjoittaa. Siinä, missä Trump ei edes yritä peitellä ihailuaan Venäjän presidenttiä kohtaan, Putinin suhtautuminen Trumpiin on paljon viileämpi.

– Ja tämä on se elefantti keskellä huonetta. Miksi Trump on niin nöyristelevän kunnioittava suhteessaan Venäjän vahvaan mieheen? Mitä sellaista Moskova tietää Trumpista, mikä on johtanut siihen, ettei hän koskaan ole sanonut poikkipuolista sanaa Putinista? DN kirjoitti.

Norjan yleisradioyhtiö NRK:n tietojen mukaan monet länsimaiset diplomaatit pelkäävät, että Putin ja Trump saattavat sopia olla sekaantumatta toistensa maiden sisäisiin asioihin. Siinä tapauksessa Trump voi riemuita, että hän on saanut vakuuden, ettei Venäjä sekaannu Yhdysvaltain vaaleihin. Trumpin vastalahja Putinille olisi kuitenkin arvokkaampi: Putin voi sanoa, että Yhdysvallat hyväksyy, että Krimin niemimaa on osa Venäjää.

NRK:n mukaan todennäköisintä kuitenkin on, ettei huippukokous johda konkreettiseen lopputulokseen.