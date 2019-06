Kiertotalouden professori Ari Väisänen, 48, haluaa parantaa maailmaa. Rehtori Keijo Hämäläinen nimitti Väisäsen maanantaina Jyväskylän yliopiston analyyttisen kemian ja kiertotalouden professoriksi. Professuuri on Suomen ensimmäinen kiertotalouden alalla.

Väisänen ja hänen tiiminsä kehittävät menetelmiä, joilla kriittiseksi luokiteltuja metalleja saataisiin nykyistä paremmin talteen esimerkiksi jätevesistä tai elektroniikkaromusta.

Jyväskylänkin jätevesilietteessä on muun muassa paljon fosforia ja kultaakin arvokkaampaa palladiumia.

– Hukkaamme paljon arvokkaita raaka-aineita jätevesien ja elektroniikkajätteiden puutteellisen kierrätyksen takia. Tämä on järjetöntä, kun ne voitaisiin sen sijaan saada uusiokäyttöön, Väisänen sanoo.

Kun näitä metalleja ei oteta talteen, ajan kuluessa niitä kasaantuu ympäristöön suuri määrä.

Nykyisin esimerkiksi jätevesilietteessä olevaa arvometallia ei saada talteen, koska tarpeeksi edullista ja yksinkertaista tekniikkaa laajaan käyttöön ei vielä ole. Tällaista menetelmää kehitetään Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella.

Jos Väisäsen visiot toteutuvat, tulevaisuudessa lietteestä voidaan ottaa talteen esimerkiksi harvinaiset maametallit, palladium ja fosfori käyttämällä erilaisia suodattimia.

Kriittisistä raaka-aineista voi tulla lähivuosina pulaa, sillä niitä ei voida louhia kaivoksissa loputtomiin.

– Jos esimerkiksi teollisuuden jätevesistä saadaan eroteltua sinkki tai lyijy erikseen, siitä tulee ongelmajätteen sijasta uutta raaka-ainetta, jolle löytyy ottajia, kuvailee Väisänen.

Kemian laitoksen tutkijat ovat kehittäneet ainutlaatuisen 3D-tekniikalla tulostettavan siepparin, jolla voidaan ottaa jätevesistä tai metallipitoisista liuoksista talteen arvometalleja. Menetelmällä kaapataan arvokkaat raaka-aineet talteen ja jätevesi lähtee eteenpäin puhtaampana.

– Sieppari on suodatin, joka voidaan 3D-printterillä tehdä minkä malliseksi ja kokoiseksi hyvänsä. Suodattimen sisällä on kemiaa. Kullekin metallille on siis olemassa oma ”siepparinsa”, eli kemiallinen rakenne, joka sitoo tiettyä ainetta itseensä, selittää Väisänen.

Esimerkiksi tietynlainen nylonkuitu sitoo itseensä kultaioneja.

– Jos laskemme tällaiseen suodattimeen elektroniikkajätteestä happoihin liuotettua metallipitoista liuosta, suodattimeen jää ainoastaan kulta. Siitä se saadaan eteenpäin kierrätykseen ja uusiokäyttöön, sanoo Väisänen.

Vastaava sieppari on kehitetty jo kullan lisäksi esimerkiksi palladiumille, uraanille, harvinaisille maametalleille ja niihin kuuluvalle skandiumille, lyijylle ja elohopealle.

Kemian laitoksella jatkojalostetaan parhaillaan metallisiepparia teollisuuden käyttöön.

– Haemme siepparille patenttia, ja tarkoitus on aloittaa siepparien pilotointi teollisuuskäytössä lähiaikoina, kertoo Väisänen.

Siepparilla on eniten potentiaalia SER-jätteen eli elektroniikkajätteen kierrättämisessä.

– Siepparilla voitaisiin myös poistaa ympäristömyrkkyjä pohjavesistä tietyissä Afrikan maissa, joissa pohjavesiä on saastunut, pohtii Väisänen.

Uusi testialusta laajentaa jätteiden käsittelyn ja tutkimuksen mittakaavaa

Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle perustetaan testialusta, jolla voidaan käsitellä 1–2 kiloa sähkö- ja elektroniikkajätettä päivässä. Esimerkiksi harvinaisista maametalleista saadaan talteen nykyisin vain noin 6–7 prosenttia. Tilanteeseen etsitään parannuskeinoja yliopiston testiyksikössä.

– Parhaillaan on kilpailutus käynnissä, ja jos asiat menevät hyvin, testiyksikkö saadaan rakennettua vuodenvaihteessa. Rahoitus on jo olemassa, kertoo professori Ari Väisänen.

Väisäsen mukaan uusi testialusta on väliaskel matkalla kohti metallijätteiden kierrätyksen teollista mittakaavaa.

– Tähän mennessä olemme käsitelleet jätteitä vain laboratoriossa. Testialustan myötä pääsemme laajentamaan testauksia, havaitsemaan mahdolliset ongelmat ja ratkaisemaan niitä, sanoo Väisänen.

Hydrometallurgisessa yksikössä liuotetaan metalleja SER-jätteistä happojen avulla. Syntyy metalliliuos, jossa on monia eri metalleja. Jatkokäsittelyssä erilaisilla tekniikoilla, muun muassa suodattimilla napataan tästä metalliliuoksesta yksitellen talteen tietyt metallit.

– Meillä on vahva tausta analyyttisessä kemiassa. Me tiedämme, miten eri metallit liukenevat, ja tästä tiedosta on valtavasti hyötyä prosessissa, sanoo Väisänen.

Yliopiston kehittämä 3D-sieppariteknologia mahdollistaa sen, että metalliliuoksesta saadaan talteen pienetkin määrät arvokkaita raaka-aineita.