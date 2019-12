Maailman nuorin pääministeri Marin ja hallituspuolueiden naisjohtajat otsikoissa myös ulkomailla – "Kaikkia haastatteluja ei ehditä antaa"

Suomen pääministeriksi nouseva Sanna Marin (sd.) sekä hallituspuolueita johtava naisviisikko ovat päässeet tiedotusvälineiden otsikoihin myös ulkomailla, kertoi valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski maanantaina STT:lle.

– Marinille on tullut nyt ulkomailta niin paljon haastattelupyyntöjä, että arvioni mukaan niitä kaikkia ei ehditä toteuttaa. Tämä on ollut varmasti eniten huomiota ulkomailla herättänyt Suomen tapahtuma sinä kahden vuoden aikana, jonka olen tässä tehtävässä ollut, viestintäjohtaja sanoi.

Hänen mukaansa pyyntöjä haastatteluista on tullut isoilta, kansanvälisessä levityksessä olevilta kanavilta, kuten Sky Newsiltä ja BBC:ltä. Lehtipuolelta liikkeellä on ollut esimerkiksi Wall Street Journal.

– Nämä ovat olleet ihan asiahaastattelupyyntöjä, mikä on hienoa. Esimerkiksi Brysselin huippukokouksessa Marinilta halutaan kysyä, mitä mieltä uusi pääministeri on EU:n tilanteesta. Näissä pyynnöissä on myös tullut esiin halu saada tietää, millaisen työhistorian kautta on voitu nousta 34-vuotiaana Suomen johtoon, miten Marin on voinut tehdä näin nopean uran.

Yleinen otsikko aiheesta näytti Anttikosken mukaan olevan maanantaina "Maailman nuorin pääministeri".

Ei kummastelua vaan ihailua

Muun muassa Business Insider nosti Anttikosken mukaan esiin hallituksen koko johtokvintetin.

– Huomiona oli, että hallituskoalition muutkin johtajat ovat naisia, joista monet ovat alle 35-vuotiaita.

Politico huomautti, että Marin ehtii luotsata myös EU:n puheenjohtajamaata loppuvuoden ajan.

Nuorten naisjohtajien esittelyn sävy saattaisi olla maailmalla myös kummasteleva, mutta sellaista ei Anttikosken mukaan ainakaan maanantaina osunut silmään.

– Mielestäni kirjoituksissa on ollut pikemminkin ihaileva sävy.

Anttikoski arvioi, että Suomen uuden pääministerin keräämä huomio maailman tiedotusvälineissä jää tuskin tämän viikon alun mittaiseksi.

– Pyyntöjä henkilöhaastatteluista on tullut pitemmälle ajalle.

Anttikoski myös vastasi kysymykseen siitä, olisiko kiinnostus ulkomaisessa mediassa ollut vastaavaa, jos Suomen pääministeriksi olisi ehdolla Marinin tiukasti haastanut 37-vuotias Antti Lindtman (sd.)?

– Toivoisin, että huomio olisi ollut yhtä suurta siinäkin tapauksessa, Anttikoski muotoili.