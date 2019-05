Maailman ympäri yksin purjehtinut Tapio Lehtinen saapui maaliin

Maapallon ympäri yksin purjehtinut Tapio Lehtinen on päässyt Asteria-purjeveneellään maaliin Golden Globe -purjehduskisassa. Lehtinen saapui myöhään sunnuntai-iltana Ranskan Les Sables d'Olonneen lähes 11 kuukauden kestäneen purjehduksen jälkeen.

Purjehduskisan sääntöjen mukaan matka tehdään keskeytyksettä, ilman käyntejä maissa, välitankkauksia tai fyysisiä ihmiskontakteja. Kilpailussa osanottajat purjehtivat veneillä, joiden teknologia ei saa olla vuotta 1968 uudempaa. Esimerkiksi satelliittinavigointilaitteita tai autopilottia ei siten voi käyttää.

Golden Globe -kisa on järjestetty vain kerran aikaisemmin, vuosina 1968–69, jolloin maaliin saapui vain yksi yhdeksästä osanottajasta. Tällä kertaa matkaan lähti 18 purjehtijaa. 13 heistä keskeytti. Lehtinen on viides ja viimeinen perille päässyt osanottaja.

Lehtinen, 61 on yksi Suomen kokeneimmista purjehtijoista ja on muun muassa ollut vahtipäällikkönä mukana Skopbank of Finland -veneellä, kun se purjehti maailman ympäri Whitbread-kisassa vuosina 1981–82.

Lehtinen piti purjehduksen aikana yhteyttä maihin suomalaisten radioamatöörien avustuksella.