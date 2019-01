Maailmantuska on uusi kansantauti – ympäristöahdistusta voi kuitenkin lieventää elämällä kestävämpää arkea

Ilmastoahdistus olisi voinut tulla jo aiemmin, mutta tämän uuden ”kansantaudin” laukaisemiseksi tarvittiin pari ratkaisevaa taudinaiheuttajaa. Ympäristöahdistuksen tutkijan Panu Pihkalan mielestä ne ovat nämä kaksi:

Ensin tuli kuuma kesä – hirvittävän kuuma kesä. Sellaisia sään ääri-ilmiöitä ei oltu Suomessa totuttu kokemaan.

Lokakuussa otsikot huusivat Kansainvälisen hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin eli IPCC:n ilmastoraportin kaameaa kerrottavaa: jos emme tee nyt täydellistä suunnanmuutosta, maapallo lämpenee kriittiset 1,5 astetta jo vuosisadan puoliväliin mennessä. Se taas aiheuttaa valtavia seurauksia kuivuudesta trooppisiin myrskyihin, merenpinnan nousuun ja tulviin, eliöstön kuolemisiin sekä pakolai­suuden lisääntymiseen.

Ei ihme, että alkoi ahdistaa. Minkälainen maailma lapsille jää elettäväksi, ja voiko tätä tuhon tietä enää edes pysäyttää?

Lokakuussa Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kotus valitsi kuukauden uudissanaksi ilmasto­ahdistuksen. Uudella mielenterveyden uhalla oli nimi.

– Nyt saavutettiin se piste, kun kuppi lainehti yli, kiteyttää Pihkala, joka on osaltaan vaikuttanut termin synnyttämiseen kirjallaan Päin helvettiä? – Ilmastoahdistus ja toivo.

Ilmastoahdistus ilmenee eri tavoin. Vakavimmasta päästä ovat ne ahdistuksen tunteet, jotka ohjaavat suuria ja perustavanlaatuisia valintoja, kuten perheenperustamissuunnitelmia.

– Ihan viime vuosina olen kuullut ihmisten kertovan haluttomuudestaan yrittää saada lapsia ilmastonmuutoksen takia, Pihkala sanoo.

Itse hän ei aio moraaliäänitorveksi asettua.

– Minulla on itselläni 3- ja 5-vuotiaat lapset. Ehkä sekin kertoo jotakin, hän huomauttaa.

Suomen itsenäisyyden juhlarahastossa (Sitra) työskentelevä Resurssiviisas kansalainen -avainalueen projektikoordinaattori Alexander Kohl kertoo, että ilmastoahdistuksen psykologiset vaikutukset aiheuttavat pahimmillaan voimakasta ahdistusta, alakuloisuutta, lamaantuneisuutta, masennusta, päihteiden väärinkäyttöä tai jopa itsetuhoisuutta.

– Nämä voivat myös herkästi heikentää työ- tai opiskelumotivaatiota ja -tehokkuutta ja johtaa esimerkiksi opintojen keskeytymiseen tai alan vaihtoon.

Toisaalta voi olla hyväksikin, että meitä ahdistaa. Kohl muistuttaa, että latautunut energia on mahdollista valjastaa positiiviseksi muutosvoimaksi, jonka avulla voidaan saada aikaan iso muutos. Sitralla on jo nyt tiedossaan, että ilmastoahdistus aktivoi tekemään muutosta omassa arjessa, ja osa aktivoituu kansalaisvaikuttamiseen, kuten järjestötyöhön.

Se kannattaa.

Kohlin mukaan sekä Sitran omasta kyselytutkimuksesta että sen rahoittamasta ja Metropolia-ammattikorkeakoulun tekemästä tutkimuksesta on saatu näyttöä siitä, että kestävien arjen valintojen ja onnellisuuden välillä on yhteys.

Ilmastoahdistukseen kuuluu toki myös se, että ihminen voi kokea, että hän ei voi vaikuttaa siihen. ”Mutta kun Intia ja Kiina” on tyypillinen vasta-argumentti, kun suomalaisia kehotetaan tekemään ekologisempia valintoja kotitalouk­sissaan.

Jokaisen teoilla on vaikutus, vakuuttaa Pihkala.

– On ymmärrettävää, jos kokee, että yksilön teoilla ei ole merkitystä, mutta suomalaisten kotitalouksien valinnoista muodostuu isoja puroja.

Kohl pukee purot numeroiksi. Muuttamalla omia arjen valintoja on mahdollista vaikuttaa kahteen kolmasosaan koko Suomen päästöistä.

– 68 prosenttia Suomen hiilijalanjäljestä muodostuu ihmisten arjesta.

Hän muistuttaa, että kyse ei tosiaankaan ole mullistavista elämäntapamuutoksista vaan helposti toteutettavista teoista. Sellaisia voivat olla esimerkiksi ekosähköön vaihtaminen tai kasvisten lisääminen lautaselle.

Valmenna itsesi iskunkestäväksi

Tee itsellesi lupaus: valmenna itsesi niin iskunkestäväksi, että ympärillä tapahtuvat isotkin asiat on helpompi kohdata silmästä silmään.

– Jokainen tietää, että fyysinen terveys on kestävä pohja psyykkiselle kestävyydelle ja aivoterveydelle, mutta on myös koko joukko muita tekijöitä, jotka tekevät ihmisestä selviytyjän, kertoo psykologi, psykoterapeutti ja tutkija Soili Poijula.

Mielialaa ja tulevaisuuden­uskoa kannattaa viedä myönteiseen suuntaan tietoisesti, sillä tiedetään, että ihmisen toimintakyvyn säilymisen perusta on toiveikkuus.

– Positiivisen psykologian perustaja Martin Seligman lähtee siitä, että pessimistit masentuvat, vaikka ovat realistisia, kun taas optimisti näkee toivoa sielläkin, missä sitä ei itse asiassa edes ole. Olisi tärkeää, että sellaisia asioi­ta, jotka auttavat säilyttämään toivon, vahvistettaisiin itsessä, perheessä ja yhteisössä.

Kun jokin ahdistaa – olipa se sitten ilmastonmuutos, työpaikan menetys tai suru – pysy liikkeessä, toimi ja vaikuta.

– Se, että alkaa ahdistavassa tilanteessa toimia, on perusselviytymisen psykologiaa. Sama koskee eläimiä. Ne selviävät, jotka pysyvät toiminnassa eivätkä passivoidu.

Toimintakykynsä säilyttävät ihmiset ja ryhmät eivät pidä itseään kamalan kohtalon uhreina ja vaivu apatiaan.

– Kohdataan asiat ja pyritään vaikuttamaan niihin sen sijaan, että oltaisiin passiivisia, avuttomia ja toivottomia.

Pitkäjänteinen ja sitoutuva ihminen ei menetä elämänsä suuntaa, vaikka mitä tapahtuisi.

– Yksi mielenkiintoinen tutkimus yli satavuotiaista italialaisessa kyläyhteisössä elävistä vanhuksista osoittaa, että henkinen selviytyvyys ja jopa pitkäikäisyys voivat osittain selittyä sillä, että ihminen on sisäistänyt vahvat arvot. Näitä vanhuksia yhdistää sitoutuneisuus siihen, että pidetään huolta läheisistä ihmissuhteista ja omasta maasta ja tehdään töitä. Aika yksinkertaiset arvot ja elämä voivat olla avain siihen, että henkinen toivo säilyy.

Jokainen voi omalta kohdaltaan valita, kuinka herkällä kuuntelee esimerkiksi ikäviä uutisia. Siitäkin on nimittäin hyötyä, että ei ime kaikkea itseensä.

– Jotkut ihmiset pystyvät paremmin sulkemaan asioita, kun taas toiset ahdistuvat herkemmin. Naiset ovat empaattisempia ja herkempiä reagoimaan, ja se liittyy varmasti osittain äitiyteen.

Sekä totaalinen kieltäminen että äärimmäinen ahdistuneisuus ovat huonoimpia selviytymiskeinoja suurten myllerrysten keskellä.

– Selviytymisen kannalta on eduksi, että ei ole joko tai, vaan välissä on harmaakin alue. Kultainen keskitie on mielenterveyden kannalta optimi. Jo Raamatussa puhutaan kultaisesta keskitiestä, eli samat asiat on kyllä tiedetty eri aikakausina, Poijula huomauttaa.

Ihmisiä ahdistaa vähemmän, jos he kokevat, että koko heidän ympäröivä yhteisönsä tai yhteiskuntansa vetää ”yhtä köyttä”. Tästä on tutkimusnäyttöä.

– Terrorismiin liittyvä pelko on suurempi niissä maissa, jotka eivät ole demokraattisia kuin niissä maissa, jotka ovat demokraattisia. Turvallisuus lähtee yhteiskunnan rakenteista. Kokevatko kansalaiset, että valtiossa päättäjät ja organisaatiot välittävät ihmisistä? Jos yhteisön jäsenille tulee sellainen havainto, että täällä autetaan, niin se lisää myös ihmisten keskinäistä huolenpitoa.