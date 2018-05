Maakuntavaaleihin syntyi hallitus- ja oppositiorajan ylittävä vaaliliitto

Lokakuun loppuun suunnitelluissa maakuntavaaleissa on alettu solmia vaaliliittoja. Pohjois-Pohjanmaalla liittoon ryhtyvät kokoomus ja RKP. Liitto on molemmille puolueille ensimmäinen tulevissa maakuntavaaleissa.

Puolueiden tavoitteena on asettaa täysi 118 ehdokkaan lista. Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuustoon valitaan 79 jäsentä.

Pohjois-Pohjanmaa ei kuulu RKP:n perinteisiin alueisiin, mutta puolue aikoo asettaa kymmenkunta ehdokasta. Toiminnanjohtaja Åsa Gustafssonin mukaan tavoite on saada edustajia ainakin maakunnan valmisteleviin lautakuntiin ja johtokuntiin.

– Vaikka me olemme kriittisiä maakuntauudistusta kohtaan, emme voi jäädä laakereille lepäämään vaalien lähestyessä, Gustafsson sanoi.

Kokoomuspiirin puheenjohtaja Tomi Kaismo sanoi uskovansa, että kokoomus ja RKP täydentävät hyvin toisiaan vaaliliitossa.

– RKP on ollut aika pieni meidän alueella, mutta varmaan tuovat hyvän lisän listalle. Ei me hirveän kaukana olla ajatusmaailmaltamme, vaikka toinen puolue on hallituksessa ja toinen oppositiossa valtakunnan tasolla.