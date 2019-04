Maallikkoelvytys puolittaa äkkikuoleman riskin – tulevaisuudessa elottomuus voidaan tunnistaa älypuhelimella

Kun maallikko aloittaa elvytyksen nopeasti, sydänpysähdyspotilaan mahdollisuudet jäädä eloon kaksinkertaistuvat. Näin toteaa joensuulainen ylilääkäri Sakari Syväoja, jonka väitöskirja tarkastettiin hiljattain Itä-Suomen yliopistossa.

Syväojan havainto perustuu Helsingin yliopistollisen sairaalan aineistoon 2 054:sta jo elottomana olleesta sydänpotilaasta.

Verenkierto palasi 49 prosentille sydänpysähdyspotilaista, jos elottomuus kyettiin toteamaan hätäkeskuksessa hätäpuhelun perusteella. Näistä potilaista 23 prosenttia selvisi elossa pois sairaalasta.

Syväoja katsookin, että maallikkoelvytys kaksinkertaistaa selviytymisprosentin. Näkemystä puoltavat useat tutkimushavainnot kansainvälisesti.

Elvytys on helppo ja yksinkertainen kansalaistaito, korostaa Syväoja.

Hän puhuisi lapsille elvyttämisen tärkeydestä heti, kun he ovat riittävän kypsiä. Yläasteikäiset voisivat jo harjoitella elvytystä vaikka kerran lukukaudessa, hän pohtii.

Sydänpysähdyspotilaista yhä alle puolet saa maallikkoelvytystä. Huomattavaa edistystä on kuitenkin tapahtunut 1990-luvun lopulta lähtien, mistä Sakari Syväoja kiittää hätäkeskuksen kehittynyttä ohjeistusta muutoksineen.

Maallikkoelvyttäjän ei enää tarvitse liittää painantaelvytykseen suusta suuhun puhalluselvytystä. Tämä helpottaa elvytysohjeiden antamista ja elvytystä. Verenkierto ei romahda, koska painelu ei keskeydy puhallusyritysten takia.

– Edelleen eurooppalaiset ohjeistukset sisältävät puhalluselvytyksen painantaelvytyksen ohessa, jos elvyttäjä on ammattilainen. Suhde on 30 painallusta ja kaksi puhallusta, Syväoja toteaa.

– Elottomuuksista noin 80 prosenttia on sydänperäisiä. Näissä tapauksissa veren happipitoisuus on pääsääntöisesti riittävä useiden minuuttien ajan elottomuuden alkamisesta. Tukehtumisen aiheuttamassa elottomuudessa veren happipitoisuus on alusta alkaen huono, jolloin puhallukset ovat perusteltuja.

Tulevaisuudessa elottomuus voidaan todeta luotettavasti älylaitteella, joka välittää tiedon hätäkeskuspäivystäjälle tai lääkäreille, uskoo Syväoja. Väitöstyössään hän osoitti, että matkapuhelimen kokoiselta alueelta rekisteröity sydänfilmi oli laadukas ja soveltui elottomuuden tunnistamiseen.

Elottomuutta tunnistavia ohjelmistoja on käytetty jo vuosikausia sydäniskureissa.

– Kaikki palikat älypuhelimella tapahtuvaan elottomuuden tunnistamiseen ovat jo olemassa, mutta kännykkäsovelluksia lisälaitteineen ei toistaiseksi ole markkinoilla. Toki lisää tutkimusta ja tuotekehitystä tarvitaan, ennen kuin ne voidaan kaupallistaa.

Eteisvärinää tai rytmihäiriötuntemuksia lisälaitteiden avulla havaitsevia kännyköitä on, mutta kokonaan puhelimen sisään rakennettuna teknologiaa ei Syväojan mukaan vielä ole kuluttajamarkkinoiden älylaitteissa.