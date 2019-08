Maankäyttö on ilmastonmuutoksessa osa ongelmaa ja ratkaisua – asiantuntijat odottavat Suomelta laajoja politiikkatoimia

– Usein niitä raivataan sen takia, että lantaa pitää levittää johonkin. Nyt jos me saamme hyötykäytettyä lannan, josta saamme energiaa ja ravinteita niin, ettei tarvitse ostaa keinolannotteita, niin tämähän on tilanne, jossa kaikki voittavat, Mikkonen sanoi.

Mikkosen mukaan hallitusohjelmassa on monia toimia, joilla pyritään puuttumaan ilmastonmuutokseen ja siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

– Se on sellaista, missä vaikutetaan asenteisiin, kulttuuriin ja tuleviin sukupolviin, Kaljonen sanoi.

Maataloustukiin liittyvistä päätöksistä osa voidaan tehdä kansallisella tasolla, mutta osa on EU-tason kysymyksiä. Mikkosen mukaan myös EU:ssa pohditaan parhaillaan uuden tukikauden kriteerejä.

– Meillä on paljon olemassa olevia tukia, joiden kriteeristöä pitää miettiä myös siitä näkökulmasta, miten ne hyödyttävät ilmastotyötä, Mikkonen sanoi.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan Suomen hallitusohjelmassa on linjattu, että tukien pitää kannustaa ilmaston kannalta kestävään maa- ja metsätalouteen.

Helsingin Tiedekulmassa keskusteltiin torstaina Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n maankäyttöä koskevasta raportista, jonka mukaan maankäytön on muututtava perusteellisesti, jotta ilmastonmuutosta voidaan torjua ja ihmisten ruokaturva samalla varmistaa.

– Ihmisten kulutustavat ja ruoasta saatujen energiamäärien nousu ovat johtaneet siihen, että noin kaksi miljardia aikuista on ylipainoisia tai lihavia. Arviolta 820 miljoonaa kärsii aliravitsemuksesta.

– Olemassa olevien, paljon hiiltä sitovien ekosysteemien suojelu on yksi nopeasti vaikuttavista ilmastotoimista. Tällaisia ekosysteemejä ovat esimerkiksi metsät, turvemaat ja suot.

– Maapallon keskilämpötila on noussut hieman vajaan asteen, pelkillä maa-alueilla jo 1,5 astetta.

Ympäristöjärjestöt kehottavat Suomea siirtymään nykyistä parempiin maatalouden tuotantotapoihin ja vähentämään metsähakkuita. Järjestöt ottivat kantaa asiaan Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuoreen maankäyttöraportin julkistuksen jälkeen.

Järjestöt vaativat erityisesti turpeen polttamisen ja soiden raivausten lopettamista Suomessa.

– On selvää, että turpeen polton pitää loppua rinta rinnan kivihiilen kanssa. Yhtä selvää on, että turpeesta työllistyville on varmistettava uutta koulutusta, työtä ja tulevaisuutta samalla, kun turpeenkaivu lopetetaan kokonaan, sanoi Greenpeace Nordenin maajohtaja Sini Harkki tiedotteessa.

Myös WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen pitää IPCC-raportin viestiä soiden suojelusta ajankohtaisena Suomelle.

– On käsittämätöntä, että turpeen energiakäyttöä jatketaan Suomessa. Sillä on pieni rooli energiantuotannossa, mutta se aiheuttaa mittavat päästöt, Rahunen sanoi tiedotteessa.

MTK haluaa muut fossiiliset polttoaineet ensin alas

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK puolestaan kannattaa hallittua luopumista turpeesta. MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola sanoo, että muut fossiiliset polttoaineet on ajettava ensin alas.

– Niin kauan, kun öljyä poltetaan, niin pitää pystyä myös turvetta polttamaan, sanotaan näin, Pietola muotoili STT:lle.

Suomen hallitusohjelmassa arvioidaan, että turpeen energiakäyttö päättyy 2030-luvun aikana päästöoikeuden hinnan noustessa. Hallituksen tavoitteena on vähintään puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoo, että turvekirjauksesta on tullut kritiikkiä sen suhteen, että kirjauksesta olisi toivottu nykyistä kunnianhimoisempaa. Hän kuitenkin huomauttaa, että hallitusohjelmassa on toimia, joilla pyritään puuttumaan turvepeltojen raivauksen juurisyihin.