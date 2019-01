Maantiet aurataan nyt paremmin Keski-Suomessa – katso kartasta, miten käy sinun tiellesi

Keski-Suomen maanteitä aurataan, hiekoitetaan ja suolataan aiempaa paremmin vuodenvaihteesta lähtien. Väylävirasto (entinen Liikennevirasto) on uusinut talvihoidon määräyksiä, jotta ne vastaisivat paremmin ilmastonmuutoksesta aiheutuneisiin kelimuutoksiin.

Parempi talvihoito kohdistetaan erityisesti vilkkaille tieosuuksille, joita käyttää elinkeinoelämälle tärkeä raskas liikenne. Hoitoluokkien liikennemäärärajojen alentamisen vuoksi myös aiempaa vähäisempiliikenteisten teiden hoitotaso paranee. Tämän odotetaan kohentavan turvallisuutta keskivilkkailla seutu- ja yhdysteillä.

Keski-Suomen ely-keskuksen alueella talvihoitoluokkia korotettiin noin 740 kilometrillä. Se vastaa noin 13,5 prosenttia maantieverkosta. Alempia talvihoitoluokkia korotettiin noin 80 kilometrillä. Talvihoitoluokkien korotukset on merkitty oheiseen karttaan.

Vaikka maanteiden talvihoitoa lisätään, korostavat viranomaiset edelleen autoilijan vastuuta liikenteessä. Käytännössä tämä tarkoittaa ajonopeuksien ja turvaetäisyyksien sopeuttamista vallitsevan kelin mukaan.

Erityisen varovasti pitää ajaa aura-auton perässä tai sen kohdatessa. Moottoriteillä autoilijoiden tulisi välttää aurausyksiköiden ohittamista ja ajautumista niiden väliin. Muillakaan teillä ei suositella aura-autojen ohittamista, sillä aika-ajoin ne siirtyvät levikkeelle.

Uudet hoitoluokat Keski-Suomen teillä (katso tieosuudet oheisesta graafista)

Ise: Tie on pääosin paljas. Liukkaus pyritään aina torjumaan ennakkoon, mutta sään muutostilanteissa voi lievää liukkautta esiintyä. Myös pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Toimenpiteet ajoitetaan siten, että ne haittaavat mahdollisimman vähän liikennettä.

Is: Tie on pääosin paljas. Pyrkimyksenä on hyvä pito, mutta sään muutostilanteissa voi lievää liukkautta esiintyä. Keski- ja Pohjois-Suomessa sekä maan eteläosassa kylminä ajanjaksoina tiellä voi olla jonkin verran pitkittäisiä ohuita polannekaistoja, jotka eivät erityisesti vaikuta ajamiseen. Polanne tarkoittaa pakkautunutta lumi- tai jääharjannetta tiessä. Pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Liukkaus torjutaan pääsääntöisesti ennakoivilla toimenpiteillä.

Ib: Tie hoidetaan melko korkeatasoisesti, mutta pääosin ilman suolaa. Tien pinta on liikennemäärästä ja säästä riippuen osittain paljas, osittain tiellä on polannekaistoja tai tie voi olla kokonaan lumipolanteen peittämä. Tiellä on ongelmallisimpia sääolosuhteita lukuun ottamatta hyvä talvikeli, joka ei ole paljaan asfaltin veroinen, mutta riittävän turvallinen tienkäyttäjien liikkuessa vallitsevien olosuhteiden mukaisesti. Polanneurat ja -pinta tasataan mahdollisimman tasaiseksi. Liukkaus torjutaan suolalla vain syys- ja kevätliukkailla sekä liikenneturvallisuutta erityisesti vaarantavissa ongelmatilanteissa.