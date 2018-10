Maaperän hiilinielut eivät korvaa metsien hiilinielua – tärkeintä on vähentää päästöjä

Pariisin ilmastokokouksen yhteydessä vuonna 2015 puheenjohtajamaa Ranska esitti, että vahvistamalla maaperän hiilinieluja ja siten lisäämällä maaperään varastoituneen hiilen määrää 0,4 prosentilla vuosittain voitaisiin poistaa ilmakehään fossiilisista energialähteistä päätyvä ylimääräinen hiilidioksidi. Fossiilisista polttoaineista vapautuva hiilidioksidi aiheuttaa ilmaston lämpenemisen.

Onko maaperän hiilinielujen vahvistaminen ratkaisu ilmastonmuutoksen hillintään, tutkimusprofessori Jari Liski Ilmatieteen laitokselta?

Ranskan esitys koski ihmistoiminnan piirissä olevaa maaperää eli peltomaita, jonne Ranskan esittämän laskelman mukaan on varastoitunut noin 1 500 miljardia tonnia eloperäistä hiiltä. Ilmakehässä on noin 800 miljardia tonnia hiiltä, ja määrä kasvaa vuosittain noin viidellä miljardilla tonnilla. Ranskan esityksen mukaan maaperässä olevan hiilen määrän kasvattaminen vain muutamalla promillella vuosittain riittäisi poistamaan ilmakehään vuosittain päätyvän ylimääräisen hiilimäärän.

Riittääkö maaperän hiilinielujen vahvistaminen yksin ilmastonmuutoksen hillintään?

Ei riitä, mutta se on välttämätöntä silti. On epärealistista ajatella, että kaikkialla maailmassa peltoviljelyssä saataisiin lisättyä hiilinieluja. Oleellisin asia on vähentää fossiilisen hiilen päästöjä. Sen lisäksi on poistettava hiiltä ilmakehästä, ja tähän on olemassa kaksi toimivaa keinoa: metsien ja maaperän hiilinielujen lisääminen. Muut tekniset hiilensidontakeinot ovat kalliita eikä niiden mittakaava ole riittävä.

Kumpi on Suomessa tehokkaampaa ilmastonmuutoksen hillinnässä, maaperän vai metsien hiilinielujen lisääminen?

Suomessa metsää on 20 miljoonaa hehtaaria ja peltoja noin kaksi miljoonaa hehtaaria, joten metsien rooli hiilinieluna on peltomaihin verrattuna ylivoimainen. Metsien puuston ja maaperän hiilinielu on 30–40 tonnia hiilidioksidia vuodessa, mutta peltojen maaperän hiilinielut ovat parhaimmillaankin vain muutama tonni. Hiilensidontakeinoista mitään ei voi jättää maksimaalisesti käyttämättä, vaikka jossakin toisessa keinossa olisi onnistuttu. Ajatus, että jos pelloilla tehdään riittävästi, niin metsissä ei tarvitse tehdä niin paljon, aliarvioi ilmastonmuutostoimien tärkeyttä ja kiireellisyyttä.

Suomessa Carbon Action -pilottiprojektissa selvitetään hiilen sidontaa peltoviljelyssä. Mistä projektissa on kysymys?

Projektissa etsitään keinoja vauhdittaa hiilen varastoitumista ilmakehästä peltomaahan, todentaa varastoituminen tieteellisesti ja edistää hiiltä sitovan viljelytavan käyttöönottoa. Projektissa on mukana noin sata hiilitilaa. Heillä on koealueet, joilla he pyrkivät lisäämään hiilen sidontaa maaperään. Lisäksi on verrokkialat, joita ei viljellä hiilensidontakeinoin. Yksityiskohtaisemmassa tutkimuksessa olevilta pelloilta muun muassa mitataan kasvihuonekaasuja ja kerätään maaperänäytteitä analysoitaviksi. Maatilojen käyttöön tarvitaan vielä luotettava hiililaskuri.

Millä keinoin hiiltä sidotaan peltoihin?

Pelloilla pitää saada yhteyttämistä lisää, eli pellon pitäisi olla mahdollisimman pitkään kasvipeitteinen. Lisäksi hiilen karkaamista ilmakehään pitäisi välttää, eli muokkaamista pitäisi keventää. Ratkaisuna ovat esimerkiksi monivuotiset viljelykasvit. Esimerkiksi nurmen viljelyssä voidaan lisätä lajikkeita nykyisestä vain muutamasta jopa yli kymmeneen nurmilajiin. Lisäksi vältetään nurmen leikkaamista liian lyhyeksi, koska tällöin yhteyttämisteho vähenee. Myös keinolannoitusta vähentämällä voidaan lisätä orgaanista ainesta ja hiiltä maaperässä. Se edistää myös kasvien kasvua.

Miksi tutkimus ei koske päästöiltään suurempia turvepeltoja?

Turvepellot ovat Suomessa ongelma, koska ne ovat hiilen päästölähteitä. Turvepelloille keinot ovat kuitenkin jo olemassa. Niitä ei pitäisi enää raivata, ja olemassa olevat pellot pitäisi vesittää. Tutkimus kohdistuu kivennäismaapeltoihin, koska näitä on maailmanlaajuisesti paljon enemmän. Suomessa tehtävän tutkimuksen tuloksia käytetään maailmanlaajuisesti peltomaiden hiilensidonnassa, ja kiinnostusta on jo nyt paljon.