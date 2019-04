Maasto on niin kuivaa, että palolennot aloitettiin normaalia aikaisemmin – "On mahdollista, että ilmaston muuttuessa tähystyslentokautta joudutaan aikaistamaan"

Metsäpalojen tähystyslennot alkoivat Suomessa tällä viikolla Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Kuivien ja paikoin jopa ennätyslämpimien huhtikuun päivien takia lennot jouduttiin aloittamaan normaalia aikaisemmin. Yleensä lennot ajoittuvat touko- ja elokuun väliseen aikaan.

– Ennusteiden mukaan lennot aloitetaan tänä vuonna ennen toukokuun vaihdetta myös Pirkanmaalla, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla, kertoo pelastusylitarkastaja Mika Kurvinen metsäpalojen tähystyslentoja ohjaavasta ja hallinnoivasta Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Edellisen kerran lennot aloitettiin yhtä aikaisin huhtikuussa vuonna 2014.

Maastopaloja tilastoitu jo yli 300

Metsäpalolennoille lähdetään, kun Ilmatieteen laitoksen määrittelemä maaston kuivuutta kuvaava metsäpaloindeksi kohoaa riittävän korkeaksi. Kun indeksi nousee 4,1:een tai 4,3:een, koneet nousevat ilmaan reitin sijainnista riippuen.

Kun indeksi nousee 5,4:ään, lentoja tehdään tällaisilla alueilla kahdesti päivässä kello 13 ja 21:n välillä.

Ilmatieteen laitoksen meteorologin Petteri Pyykön mukaan tämän vuoden kaltainen kuiva ja paikoin jopa poikkeuksellisen lämmin huhtikuu ei ole jokavuotinen ilmiö.

– Huhtikuussa on mitattu paikoin uusia lämpötilaennätyksiä. Lisäksi Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla on satanut harvinaisen vähän. 26 vuorokauden sademäärä on 20 milliä vähemmän kuin huhtikuun keskiarvo vastaavalta ajalta. Tällaisia poikkeamia tulee yleensä kerran 10–30 vuodessa, sanoo Pyykkö.

Kuivan ja lämpimän sään takia maastopaloja on ollut huhtikuussa jo yli 300, mikä on yli 3,5-kertainen määrä viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Tuolloin maastopaloja tilastoitiin 87.

– Monet maastopaloihin luokiteltavat palot ovat pieniä ruohikkopaloja, huomauttaa Kurvinen.

Ilmaston muuttuessa kuivat keväät yleistyvät, mikä lisää maastopalojen vaaraa.

– On mahdollista, että metsäpalojen tähystyslentokautta joudutaan aikaistamaan, sanoo Kurvinen.

Puolen miljoonan määrärahaa korotetaan tarvittaessa

Tänä vuonna lentoreittejä on 22 aiemman 26:n sijaan. Reittejä on vähennetty optimoimalla niitä.

– Lentojen kattavuus koko Suomessa on sama kuin aiemminkin. Reittien vähentämisen takia joillakin alueilla on nyt jopa enemmän lentäjiä ja kalustoa, kertoo Kurvinen.

Vuosittain metsäpalojen tähystyslentoihin varataan puolen miljoonan euron määräraha. Mikäli määräraha ei riitä, lentoihin anotaan lisää rahaa. Päätöksen lisärahoituksesta tekee valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta sisäministeriön esityksestä.

Viime vuonna poikkeuksellisen kuivan ja kuuman toukokuun takia puolen miljoonan määräraha ylitettiin jo ennen kesäkuuta. Kaikkiaan metsäpalolentoihin viime kesänä kului 1,4 miljoonaa euroa. Lentoja kertyi yli 1 400 kappaletta.