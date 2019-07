Maastopalo saaressa Saarijävellä – palo syttyi jälleen vanhasta nuotiosta

Pelastuslaitos sai maanantaina aamuyhdeksältä hälytyksen maastopalosta Saarijärvellä. Palo oli syttynyt Pyhäjärvessä sijaitsevassa Sikasaari-nimisessä saaressa.

Pelastuslaitos on saanut palon sammutettua. Maastoa paloi noin kolmensadan neliömetrin alueelta. Saaressa ei ole asutusta.

Palomestari Tapani Kellosaari Keski-Suomen pelastuslaitokselta arvelee, että palo sai alkunsa sunnuntaina poltetusta nuotiosta.

– On hyvin todennäköistä, että kyseessä on ollut nuotiopohja. Esitietojen perusteella saaressa olisi eilen [sunnuntaina] poltettu nuotiota. Vähän on auki, oliko nuotio jätetty kokonaan sammuttamatta vai oliko se jäänyt kytemään, Kellosaari sanoo.

Yhtä kaikki, voimassa olevan metsäpalovaroituksen aikana kaikenlaisen avotulen teko on kielletty. Metsäpalovaroitus on Etelä-Karjalaa luukun ottamatta voimassa koko maassa.