Maatalousjärjestöt tyytyväisiä linjauksiin maatalouden kausityöntekijöiden turvaamiseksi – satokaudelle silti tarve vielä yli 10  000 työntekijälle

Maatalousyrittäjien etujärjestö MTK on tyytyväinen hallituksen uusiin linjauksiin alan kausityövoiman houkuttelemiseksi.

– Tämä tekee monelle tilalle varmuuden, että he uskaltavat lähteä tuotantoa tekemään, järjestön elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola sanoo STT:lle.

Myös Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton (HML) toiminnanjohtaja Miika Ilomäki kuvailee keskiviikkona kerrottuja linjauksia oikeaksi suunnaksi sadon turvaamiseksi.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kertoi hallituksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että kausityövoiman saapuminen EU-alueelta sallitaan 14. toukokuuta alkaen muun työmatkaliikenteen tavoin. Samasta päivästä lukien sallitaan vielä 3 000 kausityöntekijän maahantulo EU:n ulkopuolelta nykyisen, 1 500 ihmisen kiintiön lisäksi.

Lisäksi hallitus kannustaa suomalaisia maatilojen kausitöihin laajentamalla liikkuvuusavustuksen käyttömahdollisuuksia ja korottamalla työttömyysturvan suojaosaa nykyisestä 300 eurosta 500 euroon.

– On hyvä, että edistetään samanaikaisesti sekä ulkomaisen että kotimaisen työvoiman saantia, koska molempia tarvitaan, Mäki-Hakola sanoo.

MTK kaipaa vakinaisempaa työvoimaa Suomesta

Suuri osa keskustelusta kausityövoiman riittävyydestä on liittynyt ulkomaisten työntekijöiden saatavuuteen. Mäki-Hakolan mukaan Suomen maataloudessa käy vuosittain noin 16 000 ulkomaista kausityöntekijää. Keskiviikon lisäystenkin jälkeen jää siis tarve löytää yli 10 000 työntekijää. Mäki-Hakolan mukaan kiintiötä on pyritty löytämään kotimaasta.

Mäki-Hakola kertoo, että ulkomaalainen työvoima on kokenutta ja heistä moni on käynyt samoissa töissä vuosia. Hän uskoo, että moni saapuu Suomeen tuttuuden vuoksi tänäkin vuonna, vaikka työvoiman tarvetta on myös muissa maissa ja liikkuminen kenties tavanomaista rajoittuneempaa tai varovaisempaa.

MTK olisi yhä kaivannut avustusta uusien kotimaisten työntekijöiden työllistämiseen. Opiskelijoille ja nuorille suunnattu palkkatuki Mäki-Hakolan mukaan helpottaisi kokemattoman työvoiman palkkausta.

– Toivoisin, että tästä tulisi nuorille pysyvä kausityöpaikka ennen kuin he siirtyvät niin sanottuun varsinaiseen työelämään.

Hetemäen raportti varoitti vaikutuksista

HML:n toiminnanjohtaja Ilomäki arvioi, että hallituksen päätöksessä osansa oli kansliapäällikkö Martti Hetemäen johtaman työryhmän laatimalla raportilla koronakriisin vaikutuksista ja epidemian hallinnan jatkosta. Hetemäen raportissa arvioitiin, että jos työvoiman saantiin vaikuttavat rajoitukset jatkuvat kesäkuulle asti, sato-odotukset voivat pienentyä suurimmillaan jopa 60 prosenttia.

– Se on iso luku, ja siihen varmasti on hallitus reagoinut, Ilomäki sanoo.

Ilomäen mukaan alalle on tärkeää kuulla toukokuun loppuun mennessä, kuinka paljon työntekijöitä sadonkorjuuta varten on käytettävissä. Perinteisesti alalla on hänen mukaansa käytetty ulkomaista työvoimaa, koska kotimaista ei ole ollut saatavilla.

Mäki-Hakola sanoo, että huhtikuun loppuun mennessä alalla oli tarvetta noin 1 500 työntekijälle, mikä toteutui kohtuullisen hyvin. Toukokuun loppuun mennessä tarve kasvaa 2 000 työntekijällä ja juhannuksen jälkeen nelin–viisinkertaistuu.