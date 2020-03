Maavoimat peruu osallistumisen sotaharjoitukseen Pohjois-Norjassa koronaviruksen vuoksi, Suomessa nyt yhteensä 23 tartuntaa

Maavoimat peruu osallistumisensa Pohjois-Norjan Tromssassa maanantaina alkavaan Cold Response 2020 -sotaharjoitukseen koronavirustilanteen vuoksi. Harjoitukseen piti osallistua noin 400 suomalaista Kainuun prikaatista ja Lapissa sijaitsevasta Jääkäriprikaatista.

Norjan puolustusvoimat kertoi aiemmin, että Pohjois-Norjassa noin 850 ihmistä on karanteenissa varuskunnassa havaitun koronavirustartunnan takia. Karanteenissa oleva varuskunta sijaitsee runsaan sadan kilometrin päässä Tromssasta.

Maavoimat kertoo, että joukkojen siirtyminen harjoitukseen on keskeytetty tänään, eivätkä harjoitusjoukot ole siirtyneet Norjan puolelle. Norjan johtaman harjoituksen on määrä jatkua 19. maaliskuuta asti.

Puolustusvoimista kerrotaan STT:lle, etteivät suomalaiset ole olleet missään tekemisissä karanteenissa olevan varuskunnan kanssa, eikä suomalaisia ole Norjassa karanteenissa.

– Nykytietojemme mukaan harjoituksella ei ole ollut mitään kosketuspintaa tähän karanteenissa olevaan varuskuntaan, Puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Max Arhippainen sanoi.

Suomessa yhteensä 23 tartuntaa

Suomessa todettujen koronavirustartuntojen määrä jatkaa kasvuaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi aamupäivällä neljästä uudesta tartunnasta. Näistä kaksi on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Husissa, yksi Pirkanmaalla ja yksi Pohjois-Savossa.

Tartuntoja on todettu Suomessa nyt yhteensä 23.

Kaikkia uusia tapauksia yhdistää kytkös Pohjois-Italiaan. Husin alueella eläkeikäisellä naisella todettu tartunta on peräisin Pohjois-Italian epidemia-alueelta. Nainen on kotiutunut hyväkuntoisena näytteenoton jälkeen ja häntä on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona, Hus kertoo tiedotteessa. Toinen tartunnan saanut on työikäinen mies, jonka on ollut kontaktissa sairastuneen naisen kanssa.

Tartunnan saanut mies on sairaalahoidossa. Kummassakin tapauksessa altistuneiden tartunnan jäljitys on meneillään, Hus kertoo. Molemmat tartunnat todettiin eilen.

Pirkanmaalla todettu tartunta liittyy aiempiin Pohjois-Italiasta saatuihin tartuntoihin, kertoo Tampereen yliopistollinen sairaala tiedotteessa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri aikoo tiedottaa alueensa tartuntatilanteesta tarkemmin myöhemmin tänään.

Pohjois-Savossa ensimmäinen tartuntatapaus

Myös Pohjois-Savossa ilmennyt tartuntatapaus liittyy Pohjois-Italiaan, kertoo infektioylilääkäri Irma Koivula Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Tartunnan saanut on keski-ikäinen mies. Koivulan mukaan mies on saanut tartunnan Italian-matkalta, mutta oireet ovat ilmenneet vasta kotiin palattua.

Pohjois-Savossa ilmennyt tartunta on alueella ensimmäinen. Valtaosa Suomen tartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan alueella, jossa vahvistettuja tapauksia on yhteensä 14. Pirkanmaalla on todettu yhteensä neljä tartuntaa.

Suomen tartunnoista lähestulkoon kaikki on saatu Pohjois-Italiasta tai kyseiseltä epidemia-alueelta palanneilta henkilöiltä. Italian hallitus on päättänyt asettaa miljoonia ihmisiä karanteeniin maan pohjoisosassa. Pyrkimyksenä on rajoittaa näin koronavirustartuntojen leviämistä. Ihmisten liikkumista rajoitetaan laajoilla alueilla, joihin kuuluvat esimerkiksi Milano ja Venetsia.