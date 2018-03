Magneettinen pohjoisnapa matkaa kohti Siperiaa – miten käy revontulten?

Magneettinen pohjoisnapa siirtyy Kanadasta Siperiaan päin noin kilometrin viikkovauhdilla. Samalla maapallon magneettikenttä on Euroopan avaruusjärjestön Esan mukaan heikentynyt 15 prosenttia 150 vuoden aikana.

Ilmatieteen laitoksen tutkija, teoreettisen fysiikan tohtori Tiera Laitinen selittää, mitä tämä tarkoittaa.

Vaikuttaako magneettisen pohjoisnavan nopea liike revontulten esiintymiseen Suomessa?

– Magneettinen napa on aika paikallinen ilmiö. Magneettisen navan liikettä on hauska seurata, mutta se ei ole kovin tärkeä asia koko maapallon mittakaavassa.

Revontulten esiintymisalueet määräytyvät geomagneettisten napojen perusteella.

Geomagneettiset navat ovat magneettisia napoja paljon olennaisempia koko maapallon kannalta, koska ne kertovat maapallon säännöllisen magneettikentän asennon. Geomagneettinen pohjoisnapa on pysynyt melko vakaana – se on liikkunut sadassa vuodessa parisataa kilometriä kohti maantieteellistä pohjoisnapaa. Jos se jatkaisi samaa reittiä, se saavuttaisi maantieteellisen pohjoisnavan noin 500 vuodessa, mutta niin pitkälle emme voi ennustaa.

Revontulet esiintyvät renkailla geomagneettisten napojen ympärillä. Kun geomagneettinen napa liikkuu, rengaskin liikkuu. Mitään havaittavaa muutosta revontulten esiintymisessä ei viimeisenä satana vuotena ole ollut.

Onko Maan magneettikentän napaisuus vaihtumassa?

– Maapallon säännöllinen magneettikenttä on heikentynyt niin kauan kuin sitä on mitattu eli viimeisen parinsadan vuoden ajan. Se, että kenttä heikkenee niinkin nopeasti kuin se nyt tekee, on jonkinlainen viite siitä, että magneettikenttä ehkä on vaihtamassa suuntansa. Sitä emme kuitenkaan vielä voi varmuudella sanoa.

Napaisuuden muutos ei olisi ainutkertaista maapallon historiassa. Tiedämme, että maapallon magneettikenttä on vaihtanut suuntaansa useita kertoja, viimeksi noin 700 000 vuotta sitten.

Suunnanvaihdos tapahtuu niin, että magneettikenttä ensin heikkenee lähes nollaan ja sitten alkaa kasvaa, vaikka vastakkaiseen suuntaan. Prosessi kestää tuhansia vuosia. Magneettikentän suunnanvaihdoksilla ei ole ollut rajuja seurauksia elämälle maapallolla.

En usko, että suunnanvaihdos, jos se tapahtuisi nyt, aiheuttaisi sen suurempia ongelmia. Avaruudesta Maahan tulevan säteilyn määrä voisi lisääntyä jonkin verran, koska magneettikenttä osaltaan toimii suojana avaruussäteilyä vastaan, mutta toisaalta ilmakehä on se tärkein ja ensisijainen suoja.

Miten magneettisten napojen liikkeet vaikuttavat erantoon?

– Eranto eli neulaluvunkorjaus kasvaa hiljalleen Suomessa, viime vuosina noin 0,2 astetta vuodessa. Erantoon vaikuttavat myös maapallon magneettikentän epäsäännöllisyydet, joita ei suoraan voi päätellä minkään magneettisen navan sijainnista.

Magneettikentän suunta pitää yksinkertaisesti mitata, jotta erannon saisi laskettua. Karttoja piirrettäessä voi mitata erannon suuruuden nyt ja ennustaa sen muutosnopeuden. Ennustus on ihan hyvä noin viisi vuotta eteenpäin.

Erannon muutos on sen verran nopea, että se pitää ottaa huomioon, jos suunnistaa esimerkiksi kymmenen vuotta vanhan kartan avulla. Kartan erantotiedot eivät välttämättä enää pidä paikkansa.

Erannon muutokset näkyvät kiitoteiden tunnuksissa

Eranto kertoo, paljonko magneettinen pohjoinen eli kompassin näyttämä suunta eroaa maantieteellisestä pohjoisesta. Erannon muutokset näkyvät myös lentokentillä.

Kiitotiet numeroidaan kompassisuuntien mukaan. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan kakkoskiitotien kompassisuunta on 150 ja 160 asteen välillä, joten sen toinen tunnusluku on 15, kerrotaan Finavian viestinnästä.

Koska kiitotietä voidaan käyttää molempiin suuntiin, kummallakin suunnalla on oma numeronsa.

– Toinen suunta on 180 astetta suurempi – eli kiitotien 2 kohdalla 15+18=33. Kiitotien tunnus on yhdistelmä näistä luvuista: 15/33. Jos kentällä on kaksi samansuuntaista kiitotietä, ne erotetaan vasen–oikea-tunnuksilla L ja R.

Erannon muutokset vaikuttavat myös kiitoteiden numerointiin.

Kiitotien suunta julkaistaan asteen tarkkuudella ja kiitotien tunnus 10 asteen tarkkuudella. Muutostarve ei siis osu jokaisen sukupolven kohdalle, Finaviasta todetaan.

Pohjois-Amerikassa eranto on nopeampaa, joten siellä tarvetta uudelleen nimeämiselle on useammin kuin esimerkiksi Suomessa.