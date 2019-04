Maisterin paperit, töitä eri ministeriöissä ja EU:ssa – ikää uudella kansanedustajalla on vasta 29 vuotta

Uusi kansanedustaja Joonas Könttä (kesk.) alkaa vihdoin uskoa, että hän todella on kansanedustaja, vaikka vaali-iltana sunnuntaina olo oli epätodellinen.

– Tätä kohti on menty ja kovasti töitä tehty, mutta oli se silti yllätys, 29-vuotias Könttä sanoo.

Nuoresta iästään huolimatta Könttä on ehtinyt opiskella ja valmistua sekä tehdä monipuolista uraa kotimaassa ja ulkomailla.

– Olen hyvä organisoimaan tekemisiäni ja aikaani. Aikaa jää myös omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle. Metsästys, kalastus ja etenkin liikunta ovat tärkeimpiä harrastuksiani, kuntosalia aktiivisesti kuluttava Könttä kertoo.

Könttä on ollut poliittisesti valveutunut aina lukioikäisestä saakka. Tultuaan synnyinseudultaan Lieksasta Jyväskylään opiskelemaan, hän osallistui heti ylioppilaskunnan toimintaan.

Könttä asuu yksin omistusasunnossa.

Nuoret ja vanhukset tärkeä teema

Kaikkien poliitikkojen tapaan myös Köntällä on teemoja, jotka hän kokee erityisen merkityksellisiksi. Yksi on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Keinoja pitää etsiä niin työvoimapolitiikan kuin sosiaalipolitiikankin kautta.

– Tärkeintä on luoda sellainen tulevaisuus, että nuoretkin voivat siihen luottaa, Könttä sanoo.

Hän arvioi, että tietynlainen epävarmuus varjostaa nuorten ajatuksia tulevaisuudesta.

– Tulevaisuus ei voikaan olla vaalikauden mittainen. Meillä on niin isoja asioita edessä, kuten sote-uudistus ja sosiaaliturvauudistus, että kaikkien pitäisi kyetä katsomaan kauas vaalikauden ylikin ja tehdä laajaa yhteistyötä yli puoluerajojen, Könttä sanoo.

Köntän mielestä syrjäytymisen ehkäisemisen pitää alkaa jo varhaiskasvatuksen ja ensimmäisten kouluvuosien aikana.

Myös vanhusten asia on Köntälle tärkeä.

– Minusta on kunnia-asia huolehtia nyt niistä ihmisistä, jotka tämän hyvinvointivaltion rakensivat.

Virkamies siirtyy lainsäädäntöpuolelle

Kun on ollut mukana lainsäädäntötyössä valmistelevalla virkamiespuolella, on Köntästä kiinnostavaa päästä nyt katsomaan asioita lainsäätäjien silmin. Hän uskoo, että tähänastinen työkokemus ja EU:n toiminnan tuntemus on hyväksi myös eduskuntatyössä.

Keskisuomalaiset kollegansa hän tuntee tai tietää, toiset heistä paremmin ja toiset hieman huonommin.

– On tärkeää, että me kaikki kymmenen yhdessä tuomme maakunnan äänen kuuluviin päätöksenteossa. Uskon, että hyvät käytännöt yhteisistä kokoontumisista jatkuvat, Könttä sanoo.

Keskustan vaalitappio on sellainen asia, mihin pitää Köntän mielestä tarttua ja mikä pitää analysoida reilusti, ”brutaalin rehellisesti”, kuten hän sanoo.

Ei omista autoa

Tuoretta kansanedustajaa viedään, ja kohta on jo kiire seuraavaan haastatteluun. Ensin pitää käydä kotona Mäki-Matissa vaihtamassa puku päälle. Kaveri kuskaa, sillä Köntällä ei ole autoa.

Kyseessä ei ole niinkään tietoinen ympäristöteko kuin se, että Jyväskylän kokoisessa kaupungissa pärjää hyvin ilman autoa.

– En ole tarvinnut eikä ole ollut varaakaan, Könttä sanoo ja jatkaa matkaansa.