Makkaranpaistoa varten sytytetty nuotio karkasi käsistä Joutsassa – ripeä toiminta pelasti rakennukset tulipalolta

Joutsassa Vartiamäentien varressa syttyi uhkaava maastopalo tiistaina iltapäivällä, kun nuotioon raapaistu tuli lähti hallinnasta ja levisi läheiseen peltoon. Tuli ehti levitä nurmikossa kaikkiaan noin 3000 neliön alalle ja tuuli painoi sitä vauhdilla kohti pihapiirin asuintaloa ja piha-aittaa.

Paikalla olleet saivat kuitenkin hidastettua tulen etenemistä ja pelastuslaitos sai tulen sammumaan ennen materiaalivahinkoja. Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta kello 17.20.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen palomestari Kalle Hakamäen mukaan henkilövahinkoja ei sattunut. Ainekset mittaviin vahinkoihin olivat kuitenkin olemassa.

– Maasto on kuivaa, ja tällä hetkellä pitää käyttää todellista harkintaa esimerkiksi nuotiota tehdessä. Nyt, kun ihmiset ovat paljon kotona ja kenties aikaa on vaikkapa risujenpolttoon, suurta varovaisuutta on käytettävä. Tuli leviää nyt maastossa salakavalan nopeasti, Hakamäki toteaa.