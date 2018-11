Malttia liikenteeseen – Tiet voivat olla aamulla jäässä Keski-Suomessa

Ilmatieteen laitos on antanut Keski-Suomeen varoituksen huonosta liikennesäästä. Varoitus on voimassa maanantaina aamuviidestä aamukymmeneen.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Anja Häkkisen mukaan vielä seitsemän jälkeen aamulla tienpinnat voivat olla liukkaita ja mustaa jäätä voi olla varsinkin pohjoisessa Keski-Suomessa.

- Yö oli selkeä, ja koska tien pinnoilla oli kosteutta, se on muodostanut kuuraa ja jäätä. Jo aamuksi pilvisyys on kuitenkin lisääntynyt. Jyväskylän eteläpuolella tienpintojen lämpötila on jo plussan puolella, mutta Keski-Suomen pohjois-osissa ollaan vielä pakkasen puolella, ja siellä voi olla paikoin kuuraa, Häkkinen kertoi aamulla seitsemän jälkeen.

Yö oli selkeä, mikä tiputti tienpintojen lämpötilat osin pakkasen puolelle. Häkkisen mukaan varoitus poistuu päivällä tienpintojen lämpötilojen palattua plussan puolelle.

Keli tavallista lämpimämpi

Häkkisen mukaan viikko alkaa tavanomaista lämpimämmässä säässä. Päivän ylimmät lämpötilat ovat jopa viisi astetta ajankohdan keskiarvoja ylempänä.

– Keski-Suomessa on ylimmillään noin seitsemän asteen päivälämpötiloja, viikko näyttää harmaalta ja pilviseltä ja osin voi tulla tihkusateita. Myös yöt ovat pilvisiä eikä vuorokausivaihtelua juuri ole, kertoi Häkkinen.

Häkkisen mukaan myöskään pidemmän aikavälin ennusteessa ei näy lunta ja pakkasia.