Mansikan alkuperä varmistetaan uudella menetelmällä

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Ruokavirasto ovat kehittäneet analyysimenetelmän suomalaisena myytävän mansikan alkuperän varmistamiseksi. Tietokantaan on kerätty tietoja suomalaisesta mansikasta, joka on arvokas elintarvike ja altis huijausyrityksille. Tarkoituksena on estää alkuperäväärennöksiä.

Kuntaviranomaiset ovat saaneet menetelmän käyttöönsä ja voivat ottaa mansikkanäytteitä kauppapaikoilta. Näytteitä voidaan jo verrata Puolassa ja Ruotsissa tuotettuihin marjoihin, ja tänä vuonna vertailu laajenee virolaisiin mansikoihin.