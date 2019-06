Mansikka ja uusi peruna ehtivät juhannuspöytään Keski-Suomessa – "Vaikuttaa siltä, että mansikan kypsyminen tapahtuu lähes samoihin aikoihin kuin viime vuonna"

Ensimmäisiä mansikkarasioita saa juhannukseksi, uskaltaa luvata jämsäläisen Uusi-Riihijärven tilan emäntä Heli Raunio. Aikainen Vibrant-lajike on jo päättämässä kukintaansa, ja raakileet alkavat muuttua punertaviksi.

Myös Polka-lajike kukkii jo täyttä häkää, mutta Malwina myöhäisenä lajikkeena antaa vielä odottaa kukintaansa.

Alkukeväästä näytti siltä, että mansikka tekee tuloaan vauhdilla, mutta vapun aikainen viileys viivytti kehitystä.

– Vaikuttaa siltä, että mansikan kypsyminen tapahtuu lähes samoihin aikoihin kuin viime vuonna, Heli Raunio kertoo.

Viime kesän satoa haittasivat kovat helteet, sillä sato kypsyi kovalla vauhdilla, eikä pikku hiljaa. Tänä vuonna mansikkasatoa voi olla elokuun lopulle, ennustaa tilan isäntä Iiro Raunio.

– Nyt tarvitaan tasaista lämpöä ja sopivasti vettä, hän sanoo.

Ihanteellisin lämpötila mansikalle on vähän päälle 20 lämpöastetta.

Suomalaisten juhannuspöydän suosikki, uusi peruna, ehtii myös juhannukseksi.

– Jussi-lajiketta saa jo muutaman viikon kuluttua, Iiro Raunio sanoo.

Uusi-Riihijärven tilalla myös kylvöt on saatu tehtyä. Pellolla kasvaa kauraa ja ohraa. Talous- ja viljelyasiantuntija Timo Kahelin ProAgria Keski-Suomesta kertoo, että kylvöjen suhteen ollaan normaalissa aikataulussa. Hän vastaa pohjoisen Keski-Suomen alueesta.

– Sateet ovat hieman viivästyttäneet kylvöjä. Kaurat ja öljykasvit on pääosin saatu jo maahan, lähinnä ohraa on vielä jonkin verran kylvämättä. Ensimmäiset kylvöt aloitettiin jo ennen vappua. Kylvöaika on siis ollut melko pitkä, hän sanoo.

Kahelin uskoo, että noin 80–85 prosenttia kylvöistä on nyt tehty. Se on tavanomainen osuus kesäkuun alussa. Myös eteläisessä Keski-Suomessa on Kahelinin tietojen mukaan suunnilleen samat prosenttiosuudet kylvöistä saatu päätökseen.

– Syysviljat ja nurmet ovat tykänneet olosuhteista kovasti.

Sateet ovat saattaneet tehdä haittaa kylvetyillä aloilla, jos vesi on päässyt seisomaan pellolla.

– Nyt tarvitaan poutaa. Paikalliset sade- ja ukkoskuurot keskeyttävät kylvöt.

Ohra on viljoista herkin kosteudelle, sillä se tukehtuu märällä pellolla.

Kosteat olosuhteet ovat olleet otollisia rikkakasveille.

– Torjuntatarvetta on nyt keskivertoa enemmän, hän sanoo.