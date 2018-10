Maranellossa soitetaan kirkonkelloja Ferrarin voitolle, mutta Puuppola hiljenee rallimenestyksen keskellä – mitä ihmettä?

Puuppolalla ja Maranellolla on suhteellisen paljon yhteistä.

Italiassa, Modenan maakunnassa sijaitseva Maranellon pikkukaupunki tunnetaan punaisista nopeista autoista. Se on sekä Ferrarin katuautotuotannon että Scuderia Ferrari F1-tallin tukikohta.

Keski-Suomen maakunnassa sijaitseva Puuppolan kylä on niin ikään suhteellisen pieni asukaskeskittymä, joka tunnetaan myös suhteellisen nopeista autoista.

Toyota Gazoo Racing tehtailee siellä MM-tason ralliautoja puuppolalaissyntyisen rallilegenda Tommi Mäkisen johdolla.

Vuosikymmenten kultaamana perinteenä Maranellon kirkonkellot soivat paikallisen papin toimesta aina Scuderian auton ajaessa ensimmäisenä F1-kilpailun ruutulipulle. Maailmanmestaruuden varmistuessa kellojen sointi täyttää kirkon juhlivilla kaupunkilaisilla.

Puuppolassa kirkonkellot taas eivät kumahtele, vaikka syytä saattaisi kohta olla. Jari-Matti Latvalan, Esapekka Lapin ja Ott Tänakin ohjastamina Toyota on ankkuroinut itsensä tänä vuonna tallienvälisen MM-kilpasarjan kärkipaikalle 20 pisteen erolla seuraavaan. Kurssi on kohti todennäköistä mestaruutta, kun kauden viimeistä edeltävä osakilpailu on paraikaa käynnissä Espanjan Kataloniassa.

Paikallinen urheilumies Timo Viitala on asunut Puuppolassa 80-luvun alkupuolelta lähtien. Välimatkaa nykyisestä asumuksesta Toyotan tehdastallille on hänen arvionsa mukaan vajaat kolme kilometriä.

Timo Viitala, soivatko kirkonkellot Puuppolassa tänä syksynä tallimestaruuden varmistuessa?

– Ei täällä ole kirkkoa.

Spekulatiivisessa mielessä, jos Puuppolassa seisoisi kirkko tai muu kelloja kannatteleva rakennelma, uskoisitko niiden soivan ralligloorian kunniaksi?

– Soisivat jos olisi. Kyllä täällä varmaan jokainen mielessään tuulettaa. Kaikki ovat iloisia menestyksestä.

Mitä vaihtoehtoista voitonsoitantaa Puuppolassa voisi toteuttaa? Olisiko tällaiselle kyläläisten keskuudessa tilausta?

– Auton torvien töräyttely voisi olla hyvä vastine. Täällä kun porukat asuvat aika hajallaan. Siinä se juttu kyläläisten kannalta olisi varmaan, sen yhteisen ajatuksen levittämisessä.

Puuppolan kylän keskuksena toimii Puuppolan koulu. Sen johtana toimii rehtori Ulla Törmälä.

Rehtori Törmälä, kuinka suunnitellusti Puuppolan koululla mehustellaan kotikylään matkaavaa MM-rallin tallimestaruutta?

– No ei olla kyllä mitään tällaista suunniteltu. Hahah! Sitähän voisi oppilaskunnan kanssa miettiä, että mitä se voisi olla. Ainakin oppitunneilla voisi asiasta jutella.

Haastattelemamme urheilumies ehdotti auton äänimerkkiä kellotornin korvaajaksi. Keksitkö itse muita juhlallisuuksia?

– No en kyllä juuri nyt keksi mitään. Torvien tööttäily kuulostaa hauskalta, siihen voisi koko kylä lähteä mukaan. Me opettajat emme taida ehtiä, kun pitää lasten perään katsoa. Eikä heitäkään sovi rattiin päästää.