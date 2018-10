Marika Visakorpi ehdolle eduskuntavaaleihin

Syyttäjä, juristi Marika Visakorpi (kd.) lähtee ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin.

– Nyt on mielenkiintoiset asetelmat, kun esimerkiksi Mauri Pekkarinen ja Lauri Ihalainen ovat jäämässä pois, Visakorpi sanoo.

Visakorpi kertoo lähtevänsä tavoittelemaan ääniä laajasta kansanjoukosta.

– On paljon ihmisiä, jotka näkevät, että kristillistä arvopohjaa kannattaa pitää mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Se on arvopohja, joka on vaikuttanut merkittävästi suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen ja nykyiseen demokratiaan.

Päätökseen lähteä uudestaan eduskuntaehdokkaaksi vaikutti myös edellisten eduskuntavaalien merkittävä kannatus, 2900 ääntä.

Visakorpi on neljännen kauden kaupunginvaltuutettu Jyväskylässä, valtuustoryhmän puheenjohtaja, perusturvalautakunnan jäsen sekä Keski-Suomen maakuntavaltuutettu.

Vahvuuksikseen hän nimeää juridisen osaamisen ja politiikan kokemuksen paikallisella ja maakuntatasolla.

– Haluan olla mukana antamassa osaamistani ja kestävää arvopohjaa yhteiseen käyttöön, sellaista tolkullista toimintaa.

Visakorpi näkee kansanedustajan tehtävän yhtenä tärkeänä osana Keski-Suomen etujen ajamisen, esimerkkinä maakunnan kärkihankkeiden biotalouden ja matkailun sekä saavutettavuuden edistäminen.

– Haluan olla ajamassa myös sosiaaliturvauudistusta, johon kristillisdemokraateilla on hyvä ja kannustava malli.

Visakorpi sanoo, että tulevassa eduskunnassa esillä tulevat olemaan myös ilmastoon liittyvät asiat. Sydäntään lähellä olevista asioista hän mainitsee myös vanhukset ja lapset.