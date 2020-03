Marin: Eduskunta saa uudet rajoitusesitykset aikaisintaan huomenna – pöydällä Uudenmaan eristäminen ja ravintoloiden sulkeminen

Hallitus ei saa tänään eduskuntaan uusia esityksiä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

– Se menee huomiselle. Meillä on tälläkin hetkellä valmistelutyö käynnissä, kertoi pääministeri Sanna Marin (sd.) Säätytalolla.

Marinin mukaan pöydällä on kaksi isoa kokonaisuutta: ravintoloiden sulkeminen ja Uudenmaan alueen eristäminen.

– Tähän meillä on vahvat perusteet ja selkeä tarve, mutta lainsäädännöllisesti tämäkin kokonaisuus on äärimmäisen haastava toteuttaa sen vuoksi, että meidän valmiuslainsäädäntömme on monen lukon takana, Marin kommentoi Uudenmaan eristämistä.

Lisäksi eduskuntaan etenee työvelvoitteen vahvistaminen. Hallitus on tänään koolla neljän aikoihin neuvottelemassa näistä toimista.

Marin ei ota kantaa siihen, milloin uudet rajoitusesitykset saadaan eduskunnasta läpi. Se on pääministerin mukaan eduskunnan käsissä ja vaatii esimerkiksi asianosaisten valiokuntien käsittelyn.

Lindtman: Voimaan ehkä jo tällä viikolla

Marin kertoi asiasta alkuiltapäivällä poistuessaan Säätytalolta, jonne hallitus oli kutsunut eduskuntapuolueiden johtajat keskustelemaan koronavirukseen liittyvistä rajoituksista.

Aiemmin paikalta poistunut SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi uskovansa, että uudet rajoitukset voivat tulla voimaan jo tällä viikolla, jos eduskunta saa hallituksen esityksen asiasta käsiteltäväksi huomenna.

Lakiesityksiä tietyistä rajoituksista on ollut hallituksen mukaan hankalaa laatia, koska niille ei ole löytynyt valmista mallia lainsäädännöstä. Lindtmanin mukaan ihanneaikataulu olisi, että eduskunnalle voitaisiin antaa esityksiä jo huomenna.

– Ihanneaikataulu on se, että jo huomenna olisi eduskunnalle esityksiä antaa. Kuten sanottua, hihat on kääritty ja töitä painetaan vuorotta, Lindtman sanoi.

Rajattavaa aluetta punnittu - Orpo: Uusimaa kiinni aikaisintaan perjantaina

Kokoomuksen Petteri Orpo esitti Säätytalolta poistuessaan arvion, että Uusimaa voitaisiin teoreettisesti sulkea aikaisintaan perjantaina.

– Tämä olisi mielestäni äärettömän tärkeää, jotta viikonloppuna, kun ihmisillä on vielä enemmän vapaata, oltaisiin oikeasti tilanteessa, jossa ihmiset liikkuvat vähemmän, kontakteja on vähemmän ja tauti leviää vähemmän, hän kertoi toimittajille.

Koronavirukselle pahiten altistuneelle Uudellemaalle on harkittu liikkumisrajoituksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tähän asti ei ole kuitenkaan tiedossa, mitä aluetta mahdollinen liikkumisrajoitus tarkalleen koskisi.

Liikkumisrajoituksen kohdistamista koko Uudellemaalle on perusteltu sillä, että rajoituksesta on helpompi viestiä ja ohjeistaa ihmiset ja viranomaiset. Toisaalta hallituslähteistä on todettu STT:lle, että liikkumisrajoituksia voidaan ottaa käyttöön vain, jos ne ovat välttämättömiä, koska kyse on merkittävästä kansalaisoikeuksien rajoittamisesta.

Lisätukea tulossa pk-yrityksille

Tapaamisen muusta annista Orpo sanoi olevansa hieman pettynyt, että lakiesitykset eivät olleet vielä valmiina. Hän oli kuitenkin tyytyväinen tietoon, jonka mukaan valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) on luvannut pienille ja keskisuurille yrityksille lisää tukea. Hallitus oli luvannut tukea koronaviruksen kurittamille yrityksille perjantaina julkistetussa lisätalousarviossa.

– Valtiovarainministeri Kulmuni kertoi, että sitä rahaa lisätään, koska pk-yrityksissä on akuutti kriisi ja hätä, Orpo sanoi tänään.

Puheenjohtajien ohella tapaamiseen osallistuivat eduskuntaryhmien puheenjohtajat, kokoomuksen osalta Kai Mykkänen. Hän sanoi toimittajille, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viesti epidemian tilanteesta oli huomattavasti vakavampi kuin kaksi viikkoa aiemmin.

Hallitus kutsui kaikkien eduskuntapuolueiden johtajat Säätytalolle myös kaksi viikkoa sitten torstaina, jolloin siellä keskusteltiin valmiuslain käyttöönottamisesta. Hallitus ilmoitti valmiuslakiin turvautumisesta seuraavana maanantaina työskenneltyään asian parissa viikonloppuna.

Orpon mukaan vastaavia parlamentaarisia kokoontumisia on koronakriisin tiimoilta tarkoitus ryhtyä järjestämään pääministeri Marinin johdolla useammin. Niitä voidaan tarvittaessa järjestää sähköisesti.

IS: Puolustusvoimat on varautunut virka-apupyyntöön, kertoo puolustusministeri Kaikkonen

Puolustusvoimat on varautunut viranomaisilta tulevaan virka-apupyyntöön sekä varusmiesten että reserviläisten osalta, kertoo puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) Ilta-Sanomille.

Hänen mukaansa tähän on varauduttava, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan rajoittaa. Puolustusvoimat arvioi sitten, miten mahdollisiin virka-apupyyntöihin voidaan vastata.

Toistaiseksi lähtökohta on IS:n mukaan se, että virka-apupyynnön hoitavat varusmiehet. Reserviläistenkin kutsuminen voisi olla Kaikkosen mukaan periaatteessa mahdollista joissakin yhteyksissä.

Rajoilla hiljaista

Rajanylitysliikenne on ulkorajoilla yli 90 prosenttia vähäisempää kuin normaalioloissa, kertoo Rajavartiolaitos.

Itärajalla liikennettä oli eilen 90 prosenttia vähemmän ja lentoliikennettä 95 prosenttia tavanomaista vähemmän. Lukuja on verrattu matkustajamääriin tammikuussa.

Suomen valtiorajoilla tilastoitiin eilen kaikkiaan noin 11 900 rajanylitystä. Viime vuoden aikana vuorokauden keskiarvo oli 186 700 rajanylitystä.