Marin: Hallituksen Kreikka-linja on yhtenäinen

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kiistää, että hallituksen linja olisi ollut ristiriitainen Kreikan tilanteessa. New Yorkissa vierailevan Marinin mukaan hallituksen ministerit ovat viestineet, mitä on yhdessä sovittu.

– Hallituksen linja on se, että meillä pitää olla vahva ulkorajavalvonta ja samalla meidän pitää huolehtia siitä, että toimimme niiden kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti, jotka meitä sitovat. En näe, että hallituksen ministereillä olisi ollut tästä erilaista viestintää, Marin sanoi.

Perussuomalaiset ilmoitti tänään jättävänsä hallitukselle välikysymyksen Suomen linjasta siirtolaiskriisin ehkäisemiseksi. Puolueen mukaan hallituksen linja on ollut ristiriitainen.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa tietää, miten hallitus toimii kotimaassa ja EU:ssa. Lisäksi halutaan tarkennusta siihen, miten Suomi tukee Kreikkaa.

Pääministerin mukaan "joillain tahoilla" on tarve kärjistää Kreikasta käytävää keskustelua. Hän korostaa, että kyse on tilanteesta Turkin ja Kreikan rajalla, ja toimijana on EU, ei Suomi.

– Kuten tiedämme, perussuomalaiset jättävät asiasta välikysymyksen. He tekevät tästä Suomen sisäpolitiikkaa. Meidän näkemyksemme on, että tämä on haastava tilanne, joka EU:n pitää yhdessä ratkaista.

– Kyse ei ole nyt Suomesta, joka tuppaa keskustelussa unohtumaan. Tästä halutaan tehdä sisäpolitiikkaa ja tämä halutaan kääntää sisäpoliittiseksi kysymykseksi.

Kokoomus puolestaan kertoi tänään, että se haluaisi Suomen lainsäädäntöön mahdollisuuden rajoittaa turvapaikanhakua määräaikaisesti kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella. Lailla varauduttaisiin kokoomuksen mukaan esimerkiksi Venäjän painostusyritykseen, jossa turvapaikanhakijoita käytettäisiin välikappaleina.

– Ei meidän pidä olla sinisilmäisiä ja sulkea tällaisia mahdollisia skenaarioita pois. On hyvä, että keskustelua käydään ja toivon, että sitä käytäisiin kaikkien puolueiden kanssa, Marin sanoi.