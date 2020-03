Marin: Hallitus valmistelee liikkumisen rajoituksia ja ravintoloiden sulkemista – johtoviisikko kokoustaa tänään lisätoimista

Liikkumisrajoitusten käyttöä valmistellaan ja selvitellään mahdollisena keinona koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Asiasta kertoivat maanantaina aamupäivän päätteeksi pääministeri Sanna Marin (sd.) Twitterissä ja oikeusministeriön (OM) kansliapäällikkö Pekka Timonen valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa.

Timonen viittasi tilaisuudessa Mariniin, joka on hänen mukaansa selvästi sanonut, että kaikki välttämättömät keinot koronakriisin hoitamiseksi tullaan käyttämään. Tätä varten pitää Timosen mukaan myös valmistella ja selvittää keinoja, jotka eivät ole käytössä.

– Nämä liikkumisrajoitukset ovat nimenomaan sellainen. On mahdotonta sanoa, tulevatko ne käyttöön, mutta on välttämätöntä varautua siihen, että ne joudutaan ottamaan käyttöön, Timonen sanoi tilaisuudessa maanantaina aamupäivällä.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoi samassa yhteydessä, että hallituksen johtoviisikko on tänään kokoustamassa lisätoimista. Anderssonin mukaan valmistelua on tehty koko viikonlopun.

Välittömästi tiedotustilaisuuden jälkeen Marin kertoi Twitterissä, että hallitus valmistelee rajoituksia yksityisten tilojen, kuten ravintoloiden, sulkemisen osalta.

– Myös liikkumisen rajoittaminen on valmistelussa, hän lisäsi.

Ravintoloiden sulkeminen edellyttäisi lainmuutosta

Oikeusministeriön Timonen kommentoi tiedotustilaisuudessa myös matkustamista Suomen sisällä sekä ravintoloiden mahdollista sulkemista.

Kansliapäällikön mukaan ei ole vastuullista, että Etelä-Suomesta, jossa epidemia on yleistynyt nopeimmin, siirryttäisiin muualle maahan kasvattamaan tartuntariskiä. Tähänastiset toimet perustuvat epidemian leviämisen hillitsemiseen, ja tällainen liikkuminen olisi niiden vastaista. Hän kuitenkin kertoi ymmärtävänsä perheitä, jotka ovat esimerkiksi siirtyneet talviasuttavalle mökille isojen ruokavarastojen kanssa.

– He ovat siellä tehokkaammin eristettynä kuin he olisivat täällä kaupungissa. Minun on mahdotonta ajatella, että tämä olisi näiden tavoitteiden vastaista, Timonen sanoi.

Timosen mukaan myöskään kaikki ravintolatoiminta ei ole ongelmallista hallituksen tavoitteiden kannalta. Haitallista on hänen mukaansa kokoontuminen joukolla pieneen tilaan, jossa koronavirus voi levitä helposti. Sen sijaan esimerkiksi ruoka- ja ulosmyyntiravintoloiden toimintaa tarvitaan normaaliin ruokahuoltoon.

– Meillä ei ole lainsäädännössä yleistä mahdollisuutta kieltää elinkeinotoimintaa. Se edellyttää aina jotain erityistä perustetta, Timonen sanoi ja jatkoi myöhemmin:

– Minusta on näyttänyt siltä, että ravintoloiden (aukiolon) kieltäminen suoraan lainsäädännöllä edellyttäisi jonkin soveltuvan lain muuttamista ensin. Sen sijaan vastuullisuuden odottaminen myös ravintolaelinkeinotoiminnan harjoittajilta on aina perusteltua.

Marin puolestaan kirjoitti Twitterissä, että Suomen lainsäädäntö on osoittautunut joidenkin toimenpiteiden osalta jäykäksi. Hänen mukaansa valmistelu vie parhaimmillaankin päiviä.

– On selvää, että kriisin jälkeen on arvioitava tarkasti lainsäädäntömme uudistamisen tarpeet. Nyt toimimme kovassa aikapaineessa niiden välineiden varassa, joita meillä on käytössä. Tahdosta toimet eivät ole kiinni, Marin kirjoitti.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan kommentoi heti tuoreeltaan, että ravintola-ala laittaa mukisematta ravintolat kiinni, jos hallitus määrää niin.MaRan mukaan nyt pitää mennä terveys edellä.

SOK : n mukaan taas toimialalle on hankalin vaihtoehto, jos ei tule selvää määräystä ravintoloiden laittamisesta kiinni. SOK arvioi, että selvä määräys olisi ymmärrettävä päätös.

Kunnille kompensaatiota verolykkäyksistä

Hallitus on päättänyt, että yritysten määräaikaiset verolykkäykset kompensoidaan kunnille. Asiasta kertoi kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Paateron mukaan on haastavaa arvioida, kuinka suuri koronakriisin aiheuttama taloudellinen vaikutus on kunnille, koska vielä ei tiedetä, kuinka pitkään sen aiheuttama poikkeustila kestää.

Kuntaliitto arvioi sunnuntaina, että koronaepidemia heikentää kuntien taloutta tänä vuonna vähintään 1,5 miljardilla eurolla. Arvio perustuu Kuntaliiton 24 suurimman kaupungin talousjohtajille tekemään kyselyyn.

Paatero sanoi, että muiden mahdollisten toimenpiteiden mahdollisuutta selvitellään. Vaihtoehtoja voisivat olla esimerkiksi lisätalousarvio, valtionosuuksien lisäykset kehysriihessä ja yhteisöveron jako-osuuksien muutokset.

Hallitus kertoi perjantaina toimista, joilla autetaan yrityksiä sekä lomautettuja ja irtisanottuja ihmisiä koronakriisin keskellä. Keinot vaikuttavat välillisesti myös kuntiin ja niiden talouteen. Hallitus toivoi tuolloin, että olisi hienoa, että kunnat pidättäytyisivät lomautuksista ja irtisanomisista.

Vaikutusarvioita tehdään parhaillaan

Paatero toisti tiedotustilaisuudessa muutamaankin otteeseen, että koronan vaikutuksia kuntataloudelle on vielä vaikea arvioida, sillä kriisin kestosta ei ole vielä tietoa. Hän sanoi, että valtiovarainministeriön kansantalousosaston arviot tulevat lähiaikoina. Paateron mukaan vaikutuksia arvioidaan isossa mittakaavassa kehysriihessä.

– Tietenkin teemme tätä kuntien kanssa yhdessä ja kutsumme kuntien johtoa arvioimaan tätä tilannetta, jotta saadaan konkreettisesti tietoa suoraan sieltä kentältä, Paatero sanoi.

Paatero sanoi Suomessa olevan tällä hetkellä noin 20 kuntaa, joissa yt-neuvottelut ovat käynnissä, ja painetta niille on myös muissa kunnissa. Paateron mukaan edelleen pitäisi pystyä arvioimaan, onko ihmisiä mahdollista siirtää toisiin tehtäviin kuntien sisällä.

– Kuntien työntekijät ovat ne, jotka tällä hetkellä pitkälti pitävät tätä yhteiskuntaa pystyssä, ja kaikki tuki sinne puolelle, Paatero sanoi.

Koronan vaikutukset näkyvät eri tavalla erilaisissa kunnissa. Osa koronan vaikutuksista alentaa kuntien kustannuksia, osa taas lisää niitä. Erityisesti tällä hetkellä painetta kustannusten kasvuun on sosiaali- ja terveyspalveluissa.