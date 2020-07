Marin kommentoi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden jalkapantoja Twitterissä: Hallitusohjelmassa ei ole määritelty, miten tekninen valvonta toteutetaan, hallitus käsittelee asiaa myöhemmin

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ottaa Twitterissä kantaa sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) tiistaina Ylellä aloittamaan keskusteluun kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille henkilöille kaavailluista jalkapannoista.

– Hallitusohjelmassa ei ole määritelty, miten tekninen valvonta toteutetaan. Sisäministeriö on selvittänyt asiaa virkatyönä ja kysymys tuodaan myöhemmin hallituksen käsiteltäväksi kuten sisäministeri Maria Ohisalo on kertonut, Marin sanoi Twitterissä.

Pääministeri toteaa, että hallitusohjelmaa koskevista muutoksista sovitaan aina yhdessä kaikkien hallituspuolueiden kanssa.

– Asian valmistelun yhteydessä voi hyvin selvitä, ettei jokin yksittäinen toteutusmuoto ole tarkoituksenmukainen. Tällöin tilanne käydään yhdessä läpi, hän tviittasi.

Ylen aamussa tiistaina vieraillut Ohisalo sanoi, että teknisestä valvonnasta tehdyn oikeudellisen selvityksen ja viranomaisarvioiden jälkeen on tultu loppupäätelmään, että jalkapannat eivät palvelisi hallitusohjelmakirjausta tarkoituksenmukaisesti.

– Asiaa on meidän ministeriössä selvitetty ja selvitys on päätynyt siihen tulokseen, että tällainen ei ole kustannustehokasta. Se ei ole järkevää tässä tilanteessa, hän sanoi.

Myöhemmin hän sanoi Twitterissä, että hallitus linjaa asiasta selvityksen pohjalta.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen korosti STT:lle, että hallitus ei ole vielä asiasta keskustellut eikä neuvotellut.

– Hallitus ei tässä vaiheessa ole päättänyt, tuleeko jalkapantoja vai ei tule, Kurvinen sanoi puhelimitse kesälomaltaan.

Kurvisen mielestä olennaista on, että Ohisalo veisi ripeästi eteenpäin ennen kaikkea laittoman maahantulon torjuntaohjelmaa, josta tekninen valvonta on osa.

– Se on se isompi kokonaisuus, joka pitäisi saada maaliin.

Ohisalo ei ole toistaiseksi vastannut STT:n kommenttipyyntöön.

Kurvinen ei tyrmää muitakaan vaihtoehtoja

Jalkapantavalvonnasta on ollut hallituksen sisällä ristiriitaa pitkin matkaa. Asia on ollut vihreille vaikea, kun taas keskusta on sitä kannattanut.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että "Käynnistetään lakimuutos ulkomaalaislain muuttamiseksi siten, että säilöönotolle ja asumisvelvollisuudelle vaihtoehtoisena vähemmän rajoittavana ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisempana turvaamistoimena säädetään kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneen henkilön tekninen valvonta."

Hallituksessa on ollut erilaisia näkemyksiä muun muassa siitä, mitä tekninen valvonta tarkoittaa. Ohisalo on aiemmin sanonut, ettei se välttämättä tarkoita jalkapantaa, vaan esimerkiksi matkapuhelimeen liittyvää paikkatietojakoa.

Kurvisenkin mielestä tekniseen valvontaan on varmasti monia tapoja, joista jalkapanta on yksi.

– En tässä vaiheessa peukuta tai vastusta mitään vaihtoehtoja. En tyrmää matkapuhelinvaihtoehtoakaan. Sisäministeriö valmistelee asiaa ja katsotaan sitten, mitä vaihtoehtoja sieltä tulee.