Marin lupaa: Kevätlukukauden kohtalo ratkeaa ennen vappua

Päiväkotien ja koulujen kevätlukukauden kohtalo ratkeaa pian. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi tiistai-illan tiedotustilaisuudessa, että päätökset varhaiskasvatuksen ja koulujen rajoitustoimista voidaan tehdä jo ennen toukokuun alkua.

Valtiosihteeri Martti Hetemäen johtama valmisteluryhmä tekee toukokuun alkuun eli ensi viikon perjantaihin mennessä suunnitelman koronavirukseen liittyvien rajoitustoimenpiteiden lopettamiseksi. Hallituksen neuvottelu asiasta järjestetään ensi viikon sunnuntaina eli toukokuun 3. päivänä.

Päiväkotien ja koulujen osalta päätökset tehdään aiemmin siksi, että koulutuksen järjestäjät ehtivät tarvittaessa varautua lähiopetuksen järjestämiseen.

Marin ei tiedotustilaisuudessa halunnut arvioida, palataanko lähiopetukseen tämän hetken suunnitelman mukaisesti toukokuun 13. päivänä vai jatketaanko rajoitustoimenpidettä vielä kauemmin. Hän korosti, että keskustelut käydään ensi viikolla senhetkisen tiedon perusteella.

Marin kantaa huolta lasten oloista

Etukäteen on arvioitu, että koulut avattaisiin vaiheittain. Hallitus joutuu puntaroimaan muun muassa sen välillä, kuinka tarpeellinen ja tehokas keino koulujen sulkeminen on epidemiatilanteen kehittymisen kannalta, vai olisiko lasten yhdenvertaisuuden näkökulmasta parempi avata kouluja asteittain ennen kesälomaa.

– Totta kai me arvioimme sitä, millä tavalla epidemia kulkee ja saamme tästä terveysasiantuntijoilta informaatiota päätöksenteon pohjaksi. Tietenkin toisella puolella arvioimme myös sitä, millä tavalla läpiopetuksen puuttuminen on vaikuttanut perheissä ja millä tavalla se on vaikuttanut lasten hyvinvointiin ja oppimiseen. Tässäkin kohtaa, niin kuin muutenkin päätöksiä tehdessä, pitää arvioida monia näkökulmia, Marin sanoi.

Pääministeri sanoi kantavansa syvää huolta niistä lapsista, jotka ovat "monenlaisissa olosuhteissa". Hän painotti, että lasten ja perheiden hyvinvointi ei ole toissijainen vaan tärkeä asia.

– Toisilla varmasti etäopetus sujuu hyvin ja oppiminen sujuu tänä aikana hyvin, mutta on myös niitä lapsia ja nuoria, jotka eivät samalla lailla pärjää etäopetuksen kautta.