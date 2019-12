Marin vai Lindtman? Puheet saivat yhtä paljon suosiota SDP:n puoluevaltuustolta

Puheet on pidetty ja äänestys SDP:n pääministeriehdokkaasta alkanut SDP:n puoluevaltuustossa. Molemmat ehdokkaat saivat raikuvat aplodit, joten niiden perusteella ei pysty tekemään johtopäätöksiä voittajasta.

Ensimmäisenä aakkosjärjestyksen mukaan puhunut eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman korosti puheessaan muun muassa ilmastotoimien roolia ja tasa-arvon rakentamista. Lindtman myös nosti esille pääministerin roolin politiikan myrskyjen keskellä.

– Pääministerin pitää vakauttaa politiikkaa niin, että kansalaiset voivat aloittaa aamunsa levollisin mielin, Lindtman sanoi.

Pitkin puhettaan pääministeriehdokas myös korosti yhteistyön ja muiden kuuntelemisen roolia.

– Pääministerinä minulla olisi isot korvat ja pieni suu, Lindtman kehui.

Myös kannatuspuheissa korostettiin myös Lindtmanin kykyä kuunnella ja olla kiinnostunut kaikista, myös aloittelevista politiikoista. Lindtman tunnusti, että hänellä on voimakas kilpailuvietti ja voittamisen halu.

Marin keskittyi yhteisöön

Puolueen varapuheenjohtaja, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin puheessa kuului selkeä yhteishengen nostattaminen.

Hän painotti puheessaan kokemustaan sairastuneen puheenjohtajan ja tuolloin SDP:n pääministeriehdokkaana olleen Antti Rinteen sijaisena vaikeana aikana vaalikeväänä ja sen jälkeen saavutettua vaalivoittoa eduskuntavaaleissa.

– Me onnistuimme, koska me seisoimme yhdessä rintamassa ja meillä oli yhteinen päämäärä: muuttaa Suomen suunta, Marin sanoi.

Hän myös nosti esiin ministerikokemuksensa ja korosti puheessaan pääministerille kuuluvia tehtäviä ja rooleja enemmän kuin Lindtman.

Marin kävi myös läpi tukalaa poliittista tilannetta.

– Työmarkkinatilanne on hyvin vaikea. Huomenna satatuhatta ihmistä on lakossa. Ulkoministeriössä kuohuu. Hallituksen rivit on saatava suoriksi, luottamus ja toimintakyky on palautettava.

– Hyvät toverit, minä olen tilanteen tasalla, hän vakuutti.

Kannatuspuheenvuoroissa Marinia luonnehdittiin uuden sukupolven johtajaksi, joka ei väistä vastuuta, vaan osoittaa vahvaa sitoutumista.

– On hienoa, että tässä maassa on mahdollista, että sukupuolesta tai iästä riippumatta pätevimmät valitaan yhteiskunnan kovimpiin tehtäviin. Minä olen osoittanut kykyni. Joka kerta, Marin sanoi puheessaan.