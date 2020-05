Marinin antamat tiedot eivät riitä kokoomukselle – "Selkeiden vastausten puute lisää turvattomuuden tunnetta"

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ihmettelee, miksi hallitus ei kerro tarkemmin tavoitteistaan koronaepidemian taittamisessa. Hänen mielestään Marinin olisi pitänyt kertoa selkeästi, pyrkiikö hallitus pitämään tartuttavuusluvun alle yhdessä, mikä tarkoittaisi epidemian hiipumista.

Rajoitustoimia on ryhdytty purkamaan tällä viikolla avaamalla kouluja ja ulkoliikuntapaikkoja. Samaan aikaan julkisuudessa on toivottu selvennystä siihen, kuinka paljon tauti voi levitä tai sairaalat kuormittua ennen kuin rajoituksia kiristettäisiin uudelleen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei kertonut perjantaina tiedotustilaisuudessa tarkkoja rajapyykkejä, jotka saisivat hallituksen koventamaan uudelleen rajoitustoimia ja otettaan koronaepidemiasta. Hallitus arvioi hänen mukaansa joukkoa mittareita, joiden seurannassa arvioidaan myös muutosten nopeutta.

Orpon mielestä ihmisten olisi helpompi sitoutua, jos tavoitteet olisivat selvästi tiedossa.

– Tarttuvuusluku on erinomainen mittari, jota käytetään muuallakin. Se on yksinkertainen vedenjakaja: joko tauti hiipuu tai kasvaa.

Tahtotilan kertominen olisi Orpon mielestä tärkeää senkin takia, että hallituksen käyttämät asiantuntijat ovat näyttäneet puhuvan leviämisen puolesta sanoessaan, ettei epidemiaa saa hidastaa liikaa.

– Kun jättää antamatta keskeisiin kysymyksiin selkeän vastauksen, se jättää epämääräisen kuvan ja lisää epävarmuutta ja turvattomuuden tunnetta. Turvallisuuden tunne on edellytys yhteiskunnan avautumiselle.

"Toimet eivät ole sidottuja yhteen lukuun"

Hallituksen tavoitteena on Marinin mukaan, että koronavirus ei leviä ollenkaan Suomessa. Ihmisten ei haluta altistuvan virukselle ja sen aiheuttamalle taudille, koska vielä ei tiedetä, tuoko sairastaminen immuniteetin.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioivat tilannetta ja antaisivat hallitukselle esityksen, jos rajoituksia olisi syytä kiristää.

Yksi tavoitteista on terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen ja se raja voisi Marinin mukaan ylittyä tartuttavuusluvun arvojen 1,6:n ja 1,8:n välillä.

– Emme tietenkään voisi odottaa sinne asti, vaan meidän pitäisi toimia jo paljon aikaisemmin. Tauti tulee luvuilla todeksi vasta myöhemmin, ja kehitys on tapahtunut jo aikaisemmin. R-luku on yksi mittari muiden joukossa, jota seurataan. Jos se on alle yksi, epidemia hiipuu ja jos se on yli yksi, epidemia voi lähteä kasvamaan, Marin sanoi.

Hallitus ei ole asettanut tavoitetta tietystä tartuttavuusluvusta Marinin mukaan kahdesta syystä. Ensinnäkään se ei hänen mukaansa yksin kuvaa tilannetta kattavasti ja vaihtelee myös alueittain. Tautia esiintyy ryppäissä ja epidemian kulkua on vaikea ennustaa.

– Toiseksi yksittäisen luvun asettaminen vaikkapa R1:een voisi johtaa oletukseen, että hallituksen toimet olisivat sidottuja tähän lukuun. Näin yksinkertainen asia ei kuitenkaan ole.

Pyrkimys kultaiseen keskitiehen

Hallitus pohtii Marinin mukaan tautikehityksen lisäksi myös rajoitusten muita – esimerkiksi inhimillisiä ja taloudellisia – vaikutuksia yhteiskuntaan, mutta jos kehitys epidemian leviämisessä lähtee huonompaan suuntaan, hallitus pohtii uudelleen rajoitusten tiukentamista.

– Pyrimme löytämään kultaisen keskitien, että pystymme pitämään taudin hallinnassa niin, että tauti ei leviä, mutta samaan aikaan pyrimme pääsemään rajoituksista pikku hiljaa eroon.

Marinin mukaan hallitus toivoo, että jos syksyllä tulee uusi aalto, uusia rajoituksia ei tarvita, vaan epidemia pysyy kurissa "testaa, jäljitä, eristä, hoida" -strategian turvin.

– Testauskapasiteettia on nostettu ja nostetaan yhä ja jäljittämisen resursseja on vahvistettu. Näin varaudutaan myös seuraavaan aaltoon.

Jäljittämistä helpottava mobiilisovellus pyritään saamaan käyttöön kesällä, mutta lainsäädäntötyö on yhä kesken.

Jokainen itse arvioi ja harkitsee

Marin otti kantaa myös ajankohtaiseen keskusteluun ikäihmisiä koskevasta suosituksesta välttää kontakteja muihin ihmisiin mahdollisuuksien mukaan.

– Olemme samalla korostaneet, että jokainen itse arvioi ja harkitsee, miten suosituksia noudattaa. Mikäli ikääntynyt kokee, että lapsenlapsen tapaaminen on tärkeämpää kuin suojata omaa terveyttään mahdolliselta altistumiselta virukselle, on näin mahdollista toimia. Hallitus ei sitä kuitenkaan nykyisen tiedon valossa voi suosittaa.

Hallitus etsii Marinin mukaan myös tapoja mahdollistaa turvalliset sosiaaliset kontaktit hoivakodeissa asuville ikäihmisille, vaikka vierailut hoivakodeissa ovat toistaiseksi kiellettyjä.

"Epidemia on voimakkaasti hidastunut"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Tapani Puumalainen kertoi tilaisuudessa epidemian ajankohtaisesta tilanteesta. Puumalaisen mukaan taudista parantuneiden määrä kasvaa tällä hetkellä selvästi nopeammin kuin uusien tautitapausten määrä. Tämän aamun tietojen perusteella taudista on parantunut lähes 5 000 suomalaista.

– Epidemia on voimakkaasti hidastunut, Puumalainen sanoi.

Hänen mukaansa päiväkohtaisissa tapausmäärissä huippu sijoittuu huhtikuulle. Myös sairaalahoidossa ja tehohoidossa huippukohta näyttää olevan ohi, ja sairaalahoidon kuormitus on Puumalaisen mukaan selvässä laskusuunnassa.

Hänen mukaansa ihmisiä valitettavasti kuolee koronaan edelleen, mutta kokonaiskuolleisuudessa Suomessa ei ole vuosien välisessä vertailussa mitään muutosta.

– Samat rajoitustoimet sekä hygienian parantaminen ja käsien pesu vaikuttavat myös muiden tarttuvien tautien määrään, ja se pienentää osaltaan tautitaakkaa ja kuolleisuutta.

Puumalaisen mukaan ennuste myös viikoksi eteenpäin on, että uusien sairaalahoitojen ja tehohoitojen tarve vähenee.