Marko Anttila sai Mörkö-mukit loppumaan Iittalasta ja Prismoista – "Kiinnostus nousi merkittävästi tuossa puolen yön jälkeen"

Arabian Muumit Mörkö -mukit on myyty loppuun muun muassa Iittalan verkkokaupasta ja lukuisista Prismoista. Iltasanomat uutisoi aiemmin mukien loppumisesta Helsingin Stockmannilta. Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuissa pelannut maajoukkuekapteeni Marko Anttila tunnetaan jääkiekkopiireissä "Mörkö" lempinimellä. Kisojen sankariksi nousseelle Anttilalle on myös suunniteltu jo patsasta ja rantatonttia Lempäälään. Mörkö-muki on omaksuttu Anttilan nimikkomukiksi ja Iittala saakin kiittää Anttilaa mukin myyntisuosiosta.

– Maailmanmestaruuden johdosta menivät mukit loppuun. Kiinnostus nousi ihan merkittävästi tuossa puolen yön jälkeen, sanoo Arabian liiketoimintajohtaja Nora Haatainen.

Haataisen mukaan mukia voi vielä löytää, sillä mukia myyviä toimipisteitä on niin paljon kaikkialla Suomessa.

– Muki on ollut jo vuosia markkinoilla. Se on ainoa klassinen Muumit -tuote, jossa Mörkö esiintyy.

Villitys kuitenkin voimistuu edelleen ja Haataisen mukaan mukista on muodostunut juhlinnan symboli.

– Mukeja tulee kyllä lisää saataville, kun ne loppuvat. Kysynnän mukaan määritellään, että mitä tehdään.