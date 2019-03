Längelmäen kiekkohallissa luistelee innokkaita ja punaposkisia lapsia. Äidit laitojen reunoilla ottavat kännykällä kuvia jälkipolvistaan entisen huippujääkiekkoilija Marko Jantusen opastaessa muksuja.

– Pysykää liikkeessä, luistelkaa, luistelunopeudestaankin tunnetuksi tullut jääkiekkosuuruus ohjeistaa.

– Ei tarvitse varmaan illalla paljon unta odotella. On kyllä aika vauhdikkaat treenit, Längelmäen Urheilijoiden Lätkä-Teamin F1-junioreiden joukkueenjohtaja Mirka Laakso naurahtaa.

Juomatauolle tulevat kiekkotytöt ja -pojat vahvistavat vauhtia riittävän, mutta kivaa olevan. Jantunen selkeästi nauttii jään päällä liitelystä.

– Raittiuden myötä rakkaus lajiin palasi, mies myöntää myöhemmin.

Jantusen huippuvuodet urheilijana ovat takanapäin, mutta längelmäkiset juniorit saivat Jantusen meriitit nopeasti googlattua. 21 vuotta ammatikseen pelannut Jantunen herättää kunnioitusta. Päihteistä ei F1-junioreiden kanssa juuri jutella, kiekko puhuu puolestaan.

– Se on ollut tosi hyvä. Ja se on pelannut myös mun lempijoukkueessa joskus, Turun Palloseuraa kannattava Miro Nyman huomauttaa.

Ex-kiekkoilijan toi Längelmäelle kylän oma mies, Längelmäki Halli Oy:n puheenjohtaja Raimo Kokkonen, joka oli lukenut kiekkoilijan omaelämänkerran Läpi helvetin. Kirja ja Jantusen ura suomalaisen jääkiekkoilun parissa tekivät vaikutuksen Kokkoseen, joten hän ryhtyi sponsorihankintaan ja sai lopulta Jantusen kylälle.

– Kyllähän tällainen juttu virkistää meidän kylää ja on tärkeä juttu. On meillä täällä kylällä sitä huumeongelmaa myös, kuten kaikkialla muuallakin. Mutta jos lapset saisivat tästä sen kipinän harrastaa urheilua ja jättäisivät sitten päihteet pois, niin se on mun visio, Kokkonen juttelee.

Jantunen pitää nykyään kunnostaan huolta treenaamalla salilla ja piipahtamalla aika ajoin jäälläkin. Junioreiden valmentamista hän ei ole hetkeen tehnyt, sillä työ Avominnen asiakkuuspäällikkönä vie suuren siivun arjesta. Päihdetyö on päätyö ja sydämenkin asia.

– Kunpa me saataisiin yhteiskunnassa hyvä yhteistyö aikaan koko päihdehoitojärjestelmään, että se muuttuisi. Tarvitaan ymmärrystä ja käsitystä sairaudesta, ja sitä yhteen hiileen puhaltamista, mies tokaisee.

Kun lapset hehkuivat treenien jälkeistä hyvää oloa ja onnistumisen riemua pukukopissa, riensi Jantunen Länkipohjan koululle valmistelemaan illan toista ohjelmanumeroa. Aikuisväelle suunnattu päihdeinfo piti sisällään tiukkaa asiaa, Jantusen ja tämän lähipiirin kokemaa päihdehelvettiä sekä faktaa itse sairaudesta.

Jantunen on kiertänyt vuodesta 2016 lähtien suomalaiskouluja päihdevalistusta tehden. Mies kertoo tavoittaneensa tähän päivään mennessä noin 60 000 lasta ja nuorta. Tavoite on saavuttaa ensi vuoden aikana yhteensä 100 000 lasta ja nuorta. Jantunen on kahminut koppakaupalla positiivista palautetta luennoistaan. Luennoille on huutava tarve, mies kokee.

– Ihmisten pitää saada oikea käsitys siitä, minkälainen tämä sairaus on ja mitä se tekee. Oikea tieto, kokemus ja rehellisyys, niillä olen liikkeellä, Jantunen painottaa.