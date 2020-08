Maskisuositus kasvatti heti myyntiä, muttei aiheuttanut ryntäystä

Torstaina annettu virallinen suositus kasvomaskien käyttämisestä vilkastutti niiden myyntiä, mutta suurta ostoryntäystä ei näkynyt.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi suosituksensa torstaina. Suositus ohjeistaa yli 15-vuotiaita käyttämään maskeja muun muassa joukkoliikenteessä sellaisten sairaanhoitopiirien alueella, joissa tartuntoja on esiintynyt kahden viime viikon aikana.

Etenkään apteekeissa torstai ei eronnut suuresti edellisistä päivistä. Apteekkarit eri puolilta Suomea kertoivat STT:lle sähköpostitse myynnin kasvaneen vain vähän.

Tavoitetut apteekkarit huomauttivat, että myynti on ollut kasvussa jo pidemmän aikaa. Maskien saatavuus on myös heidän mielestään hyvä.

– Myynti alkoi lisääntyä jo pari viikkoa sitten, kun alkoi tulla arveluja mahdollisesta maskisuosituksesta, apteekkari Mika Karhu Oulusta sanoo.

Kauppojen myynti kasvoi heti

Suurten kauppaketjujen myynnissä torstainen suositus näkyi enemmän. Valikoimajohtaja Janne Paananen S-ryhmästä kertoo, että maskien myynti kasvoi torstaina puolitoistakertaiseksi keskiviikkoon verrattuna.

– Olemme varautuneet siihen, että se kasvaa edelleen.

Niin S-ryhmästä kuin Keskostakin kerrotaan myynnin kasvaneen reipasta vauhtia jo parin viikon ajan.

– Tämän ja viime viikon aikana myynti on ollut yli kymmenkertaista aikaisempaan verrattuna. Ennen sitä se oli aika maltillista, sanoo Keskon hankintapäällikkö Jenni Moisanen.

Kova kysyntä on paikoin johtanut tilapäiseen hyllyjen tyhjenemiseen, mutta varsinaista pulaa maskeista ei ole.

Maskien hinnat ovat kilpailevilla ketjuilla pitkälti samaa tasoa. 50 kertakäyttömaskin pakkaus maksaa molemmilla vajaat 40 euroa, eli yhden maskin hinta jää alle euron.

Ilmaismaskit kuntien jakeluun

Vähävaraisille on luvassa helpotusta maskikustannuksiin. Torstaisessa tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi lähtökohdan olevan se, että kukin hankkii maskin itse. Kunnan tehtävä on huolehtia, että kaikkein haavoittuvimmissa asemissa olevat saavat maskin ilmaiseksi. Jakelu on kuntien vastuulla, mutta kulut korvaa valtio.

Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Tarja Myllärinen kertoo STT:lle, että kunnat pohtivat nyt maskijakelun käytännön toteutusta.

Mietittävänä on esimerkiksi, miten viesti maskijakelusta saadaan perille kohderyhmälle ja mistä maski on helpointa ja turvallisinta noutaa. Jaettavat maskit ovat Myllärisen käsityksen mukaan kangasmaskeja, joita annetaan kullekin hakijalle muutama kerrallaan. Jakelun yhteydessä on kerrottava käyttö- ja hoito-ohjeet, jotta käyttö on varmasti turvallista.

Jakopaikassa muistettava tartuntariski

Kohderyhminä esillä ovat Myllärisen mukaan olleet esimerkiksi ruoka-avun saajat ja maahanmuuttajat. Jakelu voisi siten tapahtua paikoissa tai palveluissa, joissa ryhmät muutenkin kohdataan.

Oli paikka mikä hyvänsä, turvallisuudesta huolehtiminen vaatii niin ikään pikaisia ratkaisuja. Se halutaan välttää, että joku saa tartunnan suojavälinettä jonottaessaan.

– Esimerkiksi ruoka-avussa kamppaillaan jo nyt tartuttamisriskin kanssa, Myllärinen huomauttaa.

Kuntien tilat ja käytettävissä olevat kiinteistöt ovat erilaisia. Siksi Kuntaliitto uskoo, että kunnissa keksitään alueelle sopivat ratkaisut ja yhteistyökumppaneita otetaan esimerkiksi järjestöistä.