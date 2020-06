Matkailu on avautumassa lähimaihin, joissa epidemia on rauhoittunut

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan kaikista matkailun rajoituksista ei ole mahdollista vielä luopua, kun hallitus arvioi tänään kesän matkailumahdollisuuksia. Tautitilannetta arvioidaan hänen mukaansa parin viikon välein ja samalla katsotaan edellisten purkutoimien vaikutuksia.

Suomi on neuvotellut Baltian ja muun muassa Tanskan ja Norjan kanssa vastavuoroisesta matkailun helpottamisesta. Tähän asti hallitus on kehottanut suomalaisia välttämään tarpeetonta ulkomaanmatkailua. Ulkomailta palaavien pitää tämänhetkisen ohjeen mukaan olla omaehtoisessa karanteenissa kahden viikon ajan.

Karanteeniohjeesta saatetaan vastaisuudessa hieman joustaa.

– Jos tautitilanteet ovat samanlaiset eri maissa, ei varmasti ole myöskään järkeä pitää karanteeneja yllä, Ohisalo sanoi aamulla ennen hallituksen neuvottelua.

Kahden viikon karanteeni pysyisi, jos henkilö tulee maasta, jonka epidemiatilanne on Suomea huonompi.

Tällä hetkellä ulkomaalainen voi tulla Suomeen Schengen-rajan yli vain työn tai muun välttämättömän syyn takia. Rajoitukset ovat voimassa 14. kesäkuuta saakka.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) toivoi ennen hallituksen neuvotteluiden alkua, että matkailua pystyttäisiin avaamaan mahdollisimman paljon. Avaaminen olisi hänen mukaansa Finnairille äärettömän tärkeää.

– Baltia totta kai, Pohjoismaissa. Varmaan lentoyhteyksien takia esimerkiksi Lontoo olisi äärettömän tärkeä. Tuskin kaikkia vielä, Lintilä sanoi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) toivoi, että suomalaiset matkailisivat tänä kesänä ennen kaikkea kotimaassa.

– Pitää edelleen pitää mielessä, että virus on edelleen olemassa. Vaikka aurinko paistaa, se ei tarkoita sitä, että virus olisi häipynyt.

Ruotsin osalta hallitus joutuu olemaan erityisen varovainen, koska siellä tautitilanne on Suomea vakavampi.

Suurtapahtumien linjauksiin palataan ensi viikolla

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus käy ensi viikolla laajemman keskustelun siitä, miten rajoitusten purkaminen kesäkuun alussa on vaikuttanut. Maanantaina käytävissä neuvotteluissa hallitus arvioi, onko valmiuslaille yhä tarvetta.

– Varmasti on mahdollista höllentää rajoituksia eritoten niihin maihin, joissa tautitilanne on samankaltainen kuin Suomessa. Ruotsin osalta tautitilanne on huomattavasti vakavampi kuin Suomessa ja meidän pitää tässä noudattaa varovaisuutta.

Hallitus pohtii tänään myös yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestämistä. Hallituksen aiempi linjaus yli 500 hengen tapahtumien kieltämisestä ulottuu heinäkuun loppuun.

Siihen, jatkuuko rajoitus heinäkuun jälkeenkin, palataan Marinin mukaan ensi viikolla.