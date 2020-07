Matkailu vapautuu lukuisten maiden kansalaisille – uudella listalla Kreikka, Saksa ja Sveitsi

Suomi jatkaa rajaliikenteen rajoitusten purkamista. Ensi viikon maanantaista alkaen näitä vapautuvia maita ovat Hollanti, Belgia, Italia, Itävalta, Kreikka, Malta, Saksa, Slovenia, Slovakia, Unkari, Sveitsi ja Liechtenstein. Lisäksi liikenne sallitaan rajoituksetta Suomen ja Kyproksen, Irlannin, Andorran, San Marinon ja Vatikaanin välillä.

Niiden tautitilanne arvioidaan riittävän hyväksi.

Kriteerinä on, että kahden viikon aikajänteellä tautitapauksia on saanut olla vain alle kahdeksan sataatuhatta ihmistä kohden. Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan toissijaisesti maan tilannetta voidaan erikseen harkita, jos tapauksia on enintään 10 tapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana.

Tätä ennen ulkoministeriö oli suosittanut välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi Norjaan, Tanskaan, Islantiin, Viroon, Latviaan ja Liettuaan.

– Rajoituksia jatketaan siltä osin kuin ne nähdään edelleen välttämättömänä tartuntatautitilanteen aiheuttavan vakavan uhan takia, Ohisalo sanoi tiedotustilaisuudessa.

Suomeen ei edelleenkään pääse lomalle Espanjasta, Luxemburgista, Portugalista, Puolasta, Ranskasta, Ruotsista tai Tshekistä.

Tilannetta arvioidaan uudelleen taas kahden viikon päästä.

Matkailu avautuu myös Euroopan ulkopuolelta

Suomeen aletaan päästää matkailijoita ensi viikon maanantaista lähtien myös tietyistä kolmansista maista EU-linjaa noudattaen. Näitä maita ovat muun muassa Japani, Thaimaa ja Kiina.

Muun muassa näiden maiden välillä olisi sallittua työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne.

Suomen kansalaisen perheenjäsenet voivat tulla Suomeen kansalaisuudesta riippumatta.