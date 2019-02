Matti Nykänen: Teatteria omassa elämässä ja muiden tuottamana – Nykäsestä kertova esitys nähdään Jyväskylän kaupunginteatterissa jälleen huhtikuussa

Kun nimi oli Matti Nykänen ja maine tapissaan, ei ollut ihme, että julkisuus halusi palasen miehestä kaikin mahdollisin tavoin. Nykäsellä on ollut oma tv-show, hän on ollut vieraana lukemattomissa tv-ohjelmissa, hänestä on tehty haastatteluja ja kirjoja, näytelty Matti-elokuva sekä teatteriesityksiä.

Matti Nykänen – Hyppy sumuun -esitys kiersi useilla estradeilla 2018. Esityksen käsikirjoitus oli Tatu Mönttisen käsialaa ja Nykästä esitti Tatu Mönttinen.

Siinä missä Matti Nykäsestä kertonut Show not -revyy oli repivä ja kriittinen, kriitikot hämmästyivät Matti Nykänen – Hyppy sumuun -esityksen pehmeyttä. Esityksen kaava oli kuitenkin Nykäsen näköinen: perhe, naiset ja mediaa sopiviin väleihin tiputeltujen lentäviä lauseiden kera. Esitys pyörii edelleen.

Show not -revyy sen sijaan ei tehnyt kunnollista telemark-alastuloa, kun sen esitykset peruttiin yllättäen Jyväskylän ensi-illan jälkeen. Nykäsen elämästä kertonutta musikaalia piti esittää kolmesti, mutta Jussi Niemen mukaan revyyn Matti Nykäs -laulut esitettiin ilman hänen lupaansa. Jyväskylässä pidetyn ensi-illan jälkeen musikaalin tuotantoyhtiö MagnumLive kertoikin, että kaksi muuta esitystä on peruttu.

Matti Nykänen – Hyppy sumuun -esitys nähdään tiistaina 2. huhtikuuta Jyväskylän kaupunginteatterissa.

Matti Nykänen – Hyppy sumuun -nimi viittaa Matti Nykäsen ensimmäiseen MM-kultaan vuonna 1982 Oslossa, kun Nykänen hyppäsi voittoon hernerokkasumussa vain 18-vuotiaana. Nykänen on myöhemmin kertonut, että ei nähnyt sumussa mitään vaan, että vasta "alas tömähtäessä tiesin, että olen maassa".