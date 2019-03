Matti Nykänen siunattiin viimeiselle matkalle: "Rukoilemme, että Matti olisi jälleen löytänyt rauhan"

Matti Nykänen on siunattu haudan lepoon. Hetki sitten Jyväskylän Vanhan hautausmaan kappelissa päättyneeseen siunaustilaisuuteen osallistui Nykäsen läheisten lisäksi joukko kutsuvieraita.

Alkumusiikin (Kanteleeni) jälkeen arkulle laskettiin kukkatervehdykset. Siunauksen toimitti aluekappalainen Paulus Pikkarainen. Siunauspuheessaan Pikkarainen kuvasi intohimoisen harjoittelun, rohkeuden ja lahjakkuuden tehneen Nykäsestä Suomen kaikkien aikojen menestyneimmän mäkisankarin, olympiavoittajan ja maailmanmestarin.

– Matti Nykänen koki löytävänsä hyppyrin nokalta jotain, mitä hänen oli vaikea löytää muualta. Hyppyrin nokalta hän löysi rauhan. Vuosien aikana rauhattomuus ajoi hänet paitsi ylittämään urheilijana itsensä, niin tekemään elämässä myös vääriä valintoja.

Pikkarainen muistutti surun koskettavan jyväskyläläisiä laajasti.

– Surusaattoon osallistuvat meidän kanssamme kaikki ne ihmiset, jotka saapuvat seuraamaan hautajaissaattueen kulkua Jyväskylässä. Teiden varsille kokoontuvat ihmiset sanoittavat läsnäolollaan kiitoksen Matti Nykäsen urheiluhistoriaan jäävistä saavutuksista.

– Hautajaissaattueen määränpää on Matille tuttu Laajavuoren mäki. Paikka, jossa hänen oli hyvä ja levollista olla. Hautajaissaattueen pysähtyessä Laajavuoressa me rukoilemme, että Matti olisi jälleen löytänyt rauhan. Me rukoilemme, että hän saisi nyt levätä siinä samassa tunteessa, jonka hän kerran löysi mäkihyppyrin nokalta.

Pikkarainen korosti puheessaan, että vaikka tänään kunnioitetaan yhtä suomalaisen urheilun merkittävintä hahmoa, saatetaan viimeiselle matkalle ennen kaikkea puolisoa, isää, poikaa, veljeä ja ystävää.

Siunaustilaisuudessa laulettiin virret 600 Hyvyyden voiman ihmeellisen suojaan ja 33 Päivä vain ja hetki kerrallansa. Tilaisuudessa musiikkiesitys kuultiin myös Nykäsen pitkäaikaiselta muusikkoystävältä Jussi Niemeltä.

Siunaustilaisuuden lopuksi arkku kannettiin loppumusiikin (Bach: Air) saattamana autoon ja kukkatervehdykset vietiin kappelin lähellä olevalle muualle haudattujen muistomerkille. Hautausmaalta läheiset lähtivät Laajavuoreen Nykäsen nimikkomäelle päättyvälle hautajaissaattueelle.