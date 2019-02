Matti Nykäsen hautajaissaatto päättyy Laajavuoren hyppyrimäelle – viimeinen tilaisuus jättää terveiset mäkilegendalle

Matti Nykäsen hautajaissaattue päättyy lauantaina Laajavuoren hyppyrimäen alastulorinteen alueelle, Sisä-Suomen poliisilaitos tiedottaa. Mikäli mäkihyppylegendalle haluaa jättää viimeiset tervehdyksensä eikä pääse hautajaiskulkueen reitin varrelle, on Laajavuori viimeinen yleisölle avoin katselupaikka.

Laajavuoressa on järjestyksenvalvojia, jotka osoittavat saapuvalle yleisölle paikan, josta saattuetta voi kunnioittaa ja kuvata.

Yleisöä kehotetaan varaamaan aikaa Laajavuoreen saapumiselle. Pysäköintitilaa alueella on vain laskettelukeskuksen asiakkaille, joten paikalle pääsee julkisilla kulkuvälineillä. Lisäksi hyppyrimäelle siirtymiseen kannattaa varata aikaa.

Hautajaissaatto lähtee liikkeelle Jyväskylän vanhan hautausmaan kappelista noin kello 13.00. Yleisön toivotaan pysyttelevän poissa kappelilta, sillä tilaisuus on yksityinen. Paikalla on järjestyksenvalvojia, jotka pitävät uteliaat loitolla.

Tätä reittiä Matti Nykäsen hautajaissaattue kulkee lauantaina – tyttäreltä suora pyyntö yleisölle

Omaisten ja poliisin kehotus on, että yleisö seuraa hautajaissaattoa katujen laidoilta, eikä aja ainoastaan läheisille tarkoitetun saattueen perässä. Julkisten liikennevälineiden käyttö on suositeltavaa tapahtuma-aikana. Poliisilla on autot saattueen edessä ja takana.

Hautajaissaattue voi aiheuttaa joitakin katkoksia liikenteessä.

– Kehotan yleisöä kunnioittamaan hautajaissaattueen ja omaisten yksityisyyttä ja antamaan saattueelle vapaan tien, sanoo järjestelyistä poliisissa vastaava komisario Juha Mäntynen.