Matti Nykäsen ja hänen keikkalavojen tutkaparinsa välit katkesivat 90-luvulla – kunnes yhtenä päivänä Jussi Niemen puhelin soi

Jussi Niemi katsoi lentokoneessa Queen-elokuvaa ja liikuttui kyyneliin. Liikutusta ei aiheuttanut yhtyeen karismaattisen laulajan, Freddie Mercuryn tarina, vaan se toi monella tapaa pitkän linjan muusikon mieleen 27 vuotta viihdetaiteilijana toimineen urheilulegendan Matti Nykäsen.

– Ujo ja samalla erittäin karismaattinen ihminen, joka saavuttaa nuorena paljon, sotkee ihmissuhteensa, hylkää ystävänsä, on muiden hyväksikäytettävänä, järjestää siipeilijöille juhlia, ajautuu vakaviin ongelmiin, tajuaa ystävien todellisen arvon ja palaa nöyränä takaisin.

– Matin viihdeura oli pitkä, ja olen melko varma, että Matti ei haluaisi oikeasti patsasta. Jos hän on sitä itse esittänyt, niin se on ollut se sama ärhäkkä Matti, joka muutti kirjoille Ruotsiin ja asui Kööpenhaminassa. Meillä oli vitsi, että muuta Ruotsiin ja pistetään patsas Holmenkollenille, muistelee Niemi.

Niemi joutui mahdottoman eteen, kun elävälle mäkihyppylegendalle piti tehdä kahdessa viikossa levy. Noina viikkoina kaksikko tutustui toisiinsa, ja tuloksena oli Yllätysten yö -levy vuonna 1992.

– Ilkka Vainio sitä pyysi. Biisejä teimme yötä päivää. Siinä albumilla ei ole muuta elävää kuin Matti ja minä. Muu syntyi koneella, ja Matin osuudet ovat pitkälti puhetta. Matti räppäsi ennen räppiä, pohtii Niemi.

Levymyyntiä vauhdittamaan piti lähteä kiertueelle, ja siihen Nykänen ei olisi ilman Niemen tukea uskaltanut. Levy myi kultaa ja keikkayleisö oli innoissaan.

– Matti oli sen vuoden raitis ja veti vaikka millaiset keikkapaikat täyteen. Meillä oli tanssitytöt, taustanauhat ja olimme duetto, jossa itse soitin livenä. Matin suurimmat fanit koko viihdeuran ajan olivat suurten kaupunkien lähiöiden baareissa. Ne Matti veti joka kerta täyteen.

Matti pysähtyi ja söi mielellään syrjäisissä baareissa. Hänen vakioannos oli metsästäjän leike tuplapihvillä ja tuplasienillä. Sitä valmistava keittiöväki soitteli tutuille, että Matti on täällä. Ennen kuin ruoka oli syöty, täyttyi baari ihmisistä, jota halusivat valokuvaan Matin kanssa, sanoo Niemi.

Välispiikkejä Nykänen ei aluksi uskaltanut puhua lavalla lainkaan. Niemi mursi ujouden haastattelu-roolileikillä.

– Matti oli tottunut haastatteluihin. Siitä se laajeni pikku hiljaa osin improvisoiduksi keskustelevaksi stand up -komiikaksi, jossa Matti pisti omaa elämäntilannettaan viihdyttävästi peliin.

Matin arvaamattomuus ja lyhytjänteisyys haittasivat pitkäjänteisempää uran rakentamista. Varsinkin ulkomaansopimukset olivat hankalia tarkkoine aikataulutuineen. Tähden kunnosta ei voinut olla varma.

– Teimme muutaman ikimuistoisen ulkomaankeikan. Niillä olisi ollut paljon kysyntää etenkin mäkiurheilumaissa, harmittelee Niemi.

Niemi oli muusikkona lähes kaikkien 60- ja 70-luvun kotimaisten kärkiartistien keikoilla, mutta Nykäsen imaisema pyöritys oli kokeneelle lavakonkarille yllätys. 1993 ilmestynyt Samurai-levy ei enää myynyt yhtä hyvin, mutta keikat vetivät ja Nykänen oli koko kansan ”julkinen eläin”, josta kaikki halusivat osansa.

– Kotimainen lehdistö ja kansainväliset viestimet seurasivat meitä. Körttiläismummotkin tunsivat meidän Matin ja neuvoivat nais- ja päihdeasioissa. Erityisesti keltaista lehdistöä kiinnosti totuuden sijasta myynti. Matti tympääntyi vastaamaan samoihin kysymyksiin, ja aloimme pitää ennen esiintymisiä lehdistötilaisuuksia.

– Matin ailahtelevuus lisääntyi, ja tiemme erosivat Tampereen ajaksi eli vuodesta 1994 alkaen. Siihen jaksoon osuvat Matin viihdeuran synkimmät käänteet, muistelee Niemi.

Vuonna 2001 Nykänen soitti Niemelle epätoivoisena ja pyysi uutta mahdollisuutta yhteistyöhön.

– Matti pyysi anteeksi ja totesi, että hän on eniten satuttanut itseään ja siinä on toisetkin saaneet osumia. Levytimme useita singlejä ja Ehkä otin, ehkä en -albumin. Nämä laulut dokumentoivat Matin elämää. Hänen lohkaisuista syntyi rillumareita ja oheen synkkiä sävyjä, kuten kavereita hain, siipeilijöitä sain, ja toiset tietää aina paremmin -tyyppisiä ajatuksia. Epävakaa mies oli pohjimmiltaan hyvin kiltti. Kansainvälisessä urheilugaalassa hän syötti oma-aloitteisesti Parkinsonin taudin riuduttamaa Muhammad Alia, kertoo Niemi.

Vainajan varjossa on moni asia kesken

Matti Nykäsen viimeinen levy on vielä julkaisematta. Pitkäsoitto on levytetty noin vuosi sitten, mutta sen julkaisemiselle ei löytynyt sopivaa ajankohtaa artistin viimeisenä elinvuonna. Jussi Niemen mukaan äänite on aikaisempia monipuolisempi.

Nykäsen hautajaiset ovat myös haaste. Ministeri Sampo Terho selvitti valtiollisten hautajaisten mahdollisuutta, ja sai syytöksiä poliittisesta kampanjoinnista. Nykäsen lähiomaiset haluavat pitää hautajaiset perhepiirissä, mutta poikkeuksellisen urheilusankarin ja aktiivisen keikkamuusikon muistaminen on usealle työtoverille, ystävälle sekä monelle isoja elämyksiä saaneelle suomalaiselle tärkeää henkilökohtaisesti. Niemestä ministeri Terho ei politikoinut selvittäessään asiaa.

– Hän sai siitä käsittääkseni toiveita useilta tahoilta, ja selvitti asiaa sen takia. Asiallinen ministeri toivoi omaisilta nopeaa vastausta. Heti sen saatuaan hän noudatti omaisten toivetta.

Ehkäpä Matille tärkeissä paikoissa kiertävä hautajaissaattue antaisi hyvän tilaisuuden halukkaille muistaa pois nukkunutta, sanoo järjestelyjä pohtinut Niemi.

Lehdistön toiminta välittömästi Nykäsen kuoleman jälkeen ei saa Niemeltä kaikilta osin kiitosta.

– Siinä useampi toimittaja on epäeettisesti painostanut surevia ihmisiä. Surevan kunnioittaminen jäi myyntihalujen jalkoihin. Niin kävi myös totuudelle useita kertoja, kun sensaatiohakuiset kirjoittivat Nykäsestä tai hänen läheisistään Matin vielä eläessä. Faktojen sijasta myynti kiinnosti enemmän, harmittelee Niemi.

Niemi ei lämpene myöskään hätäisesti kyhäillyille Nykäsen muistokonserteille. Niemestä sellaisten aika olisi myöhemmin. Nykäsen uraa käsittelevä musiikkinäytelmä on edelleen Niemen mielessä. Hän on kysynyt kirjoittajaksi useampaa tunnettua sanailijaa Nykäsen vielä eläessä.

– Monelle näytelmäteksti on lajina vieras, kun se perustuu konflikteihin ja vuoropuheluun. Matti persoonana kyllä kiinnostaa kirjailijoita, kertoo Niemi.