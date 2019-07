Matti Nykäsen syntymäpäivä toi haudalle toista sataa muistajaa, arvioidaan hautausmaalta

”Et ole ikiunessa, et ole poissa, olet tuhat tuulta puistikoissa”, lukee Matti Nykäsen haudalle jätetyn runokortin ensi säkeissä. Kortissa on valokuva mäkikotkasta, ja se on sidottu keltaiseen ruusukimppuun. Joku on halunnut muistaa urheilijan syntymäpäivää.

Nykäsen merkkipäivä keräsi merkittävän määrän muistajia Jyväskylän vanhalle hautausmaalle. Keväällä kuollut hyppääjälegenda olisi täyttänyt keskiviikkona 56 vuotta.

Keskisuomalainen uutisoi viime viikolla, että Nykäsen hautapaikka vetää puoleensa päivittäin kymmeniä muistajia. Työnjohtaja Liisa Kontunen Jyväskylän seurakunnalta kertoo, että keskiviikkoisena syntymäpäivänä ihmisiä vieraili haudalla tavallista enemmän.

–Kävijöissä saattaa mennä toista sataa rikki. Aamulla näytti siltä, kun ihan virtana meni ja tuli ihmisiä, Kontunen arvioi.

Nykäsen syntymäpäivänä haudalla kävi niin perheitä, keski-ikäisiä, lapsia kuin nuoriakin. Kontusen mukaan muistajat eivät juuri jättäneet haudalle kynttilöitä tai kukkia, vaan lähinnä katselivat hautaa ja hiljentyivät mäkihyppääjän muistoa kun­nioittaakseen.

Harmaata hautakiveä ympäröivät iltapäivällä lähinnä jo aikaisemmin istutetut kukat ja vain muutama palava kynttilä. Hautakiven päälle oli ilmestynyt kaunis makaava enkelipatsas.

Nykäsen omaiset ovat toivoneet, että kukkia tai kynttilöitä haudalle tuovat ihailijat huolehtisivat ne myöhemmin myös roskiin, jotta hautapaikka pysyisi siistinä. Omaiset vastaavat haudan kunnossapidosta itse. Toivomus vaikuttaa menneen perille.

Jyväskyläläinen Risto Vaitinen poikkesi Nykäsen haudalle perheensä kanssa iltapäivällä. Ensin he olivat kierrelleet sukulaistensa hautoja Mäntykankaan ja sitten Jyväskylän vanhalla hautausmaalla.

Vaitinen kertoo tunteneensa Nykäsen. Hänen tyttärensä on syntynyt samana vuonna kuin mäkihyppääjä, ja pienenä lapset kävivät samaa koulua.

– Ehkä Matti ei niin minua tiennyt. Se oli samalla tavalla muidenkin kohdalla. Ihmiset tiesivät Matin, mutta hän ei ehkä heitä, Vaitinen pohtii.