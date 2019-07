Mauri Pekkarinen etsii Raija-vaimon avustuksella yhä asuntoa Brysselistä – Parlamentti vaatii politiikan konkarilta vielä totuttelua

– Eduskunta on notkea kuin mikä EU-parlamenttiin verrattuna, vaikka Suomenkin parlamentin toimintaa väitetään monesti hitaaksi ja byrokraattiseksi, uusi europarlamentaarikko, jyväskyläläinen Mauri Pekkarinen (kesk.) sanoo ensikokemustensa jälkeen.

Pekkarinen naputteli Keskisuomalaiselle sähköpostia Strasbourgista keskiviikkona samaan aikaan, kun käynnissä olivat äänestykset parlamentin puhemiehestä.

– Vaikka edellisissä tehtävissäni ministerineuvostojen kokouksissa paljon kävinkin, vaativat juuri nämä parlamentin toimitilat opiskelua. Oppaita riittää kyllä, Pekkarinen kertoi.

Omaa asuntoa Pekkarinen ei ole vielä löytänyt Brysselistä. Haku on kyllä päällä ja myös vaimo Raija Pekkarinen on mukana etsinnöissä.

– Hän on asiassa mukana vaikka käykin täällä vain silloin tällöin. Muutaman viikon asun vielä hotellissa, Pekkarinen sanoi.

Muutenkaan Pekkarinen ei ole vielä ehtinyt järin paljon tutustua Brysseliin.

– Esimerkiksi paikallisiin ruokapaikkoihin ei ole ollut vielä aikaa. Työmaaruokalan sapuska on ihan hyvää sekä Brysselissä että Strasbourgissa, hän sanoi.

Oppaita kaupungilla kulkemiseen Pekkarinen ei kuitenkaan tarvitse.

– Olen osallistunut takavuosina täällä pitkälti yli sataan ministerineuvoston kokoukseen ja lenkkeillyt pitkin kaupunkia. Niin teen nytkin, lenkkeilen, kunhan pääsen ”taloiksi, Pekkarinen sanoi.

Pekkarisen avustaja, jyväskyläläinen Petri Neittaanmäki, sen sijaan on jo löytänyt kodin koko nelihenkiselle perheelle, joka muuttaa syksyllä Brysseliin.

– Asunto löytyi 150 metrin päästä eurooppalaisesta koulusta, missä opetusta saa myös suomeksi, kertoi Neittaanmäki.

Kotimaan erityisavustajakseen Pekkarinen on valinnut agrologi Lasse Hautalan Kauhajoelta.

Suomalaiset mepit eivät ole kovin paljon toisiaan tavanneet, vaikka keskisuomalaiset Henna Virkkunen (kok.) , Teuvo Hakkarainen (ps.) ja Pekkarinen Twitterissä julkaisivatkin iloisen yhteiskuvan Jyväskylän lentokentältä kun matka Strasbourgiin alkoi.

– Työ täällä tapahtuu puolueryhmissä. Olemme toki tavanneet koko suomalaisen porukan kesken, vähän pienemmissäkin porukoissa. Mutta aika vähän, Pekkarinen sanoi.

Hän uskoo, että ”vanhoista mepeistä” on monessa apua ja luonnehtii itseään vielä keltanokaksi europarlamentissa, vaikka kokemuksia ministerineuvostosta onkin yllin kyllin.

– EU:n parlamentti on täällä osa aika erikoista näytelmää. EU-vaaleihin puolueryhmät asettivat ehdokkaansa, kärkiehdokkaansa, jotta äänestäjät tietäisivät, ketä korkeimpiin paikkoihin on tarjolla. EU-maiden johtajien kokouksen, Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen näistä ei näy jälkeäkään. Päämiesten virkapaketissa on ihan uusi sisältö. Eli se siitä kärkiehdokasmenetelmästä, Pekkarinen totesi.

Pekkarinen näkee EU:n ensisijaisesti jäsenvaltioiden yhteistyön yhteisönä, ei liittovaltiona.

– Siksi ymmärrän, että valtioiden päämiehet sopivat esimerkiksi Eurooppa-neuvoston puheenjohtajasta. Mutta se, että he käytännössä pitkälti sopivat myös parlamentin puhemiehen valinnasta ei ole oikein kohdallaan. Tämä asian pitäisi olla aidosti parlamentin omissa käsissä, politiikan konkari pohti.