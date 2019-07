Me Naiset: Matti Nykäsen tytär avautuu elämästään isänsä varjossa – "Minulla olisi ollut hirveän monta syytä vihata isääni"

Matti Nykäsen tytär Eveliina Mäntykangas kertoo Me Naiset -lehden haastattelussa, ettei elämä ole ollut helppoa kuuluisan ja ongelmista kärsineen isän varjossa. Mäntykankaan äiti on Nykäsen toinen vaimo, Pia Mäntykangas. Hänen vanhempansa erosivat Eveliinan ollessa kaksivuotias.

Mäntykangas kertoo nähneensä isäänsä vain harvoin, ja tämän olleen useimmiten humalassa.

– Kun hän sitten joskus oli selvinpäin, tajusin, kuinka kaksi eri henkilöä hänessä oli. Selvinpäin auttavainen, nauravainen ja nöyrä. Humalassa äkkipikainen, hermostunut, harhainen ja pelottava.

Mäntykangas kertoo, ettei Nykänen ikinä käynyt häneen käsiksi, mutta isälle puhuminen oli silti vaikeaa.

– En voinut jakaa isän kanssa huolia tai tunteita.

Hän kertoo joutuneensa nimekkään isänsä vuoksi koulukiusatuksi lähes koko opiskelujensa ajaksi. Ylpeys oman isän saavutuksista vaihtui häpeään muiden ihmisten kommenttien vuoksi.

– Minun piti olla kova mimmi, vaikka olin sisäisesti ihan rikki. Jos en olisi taistelijaluonne, olisin varmasti nyt jossain laitoksessa.

Mäntykangas ei silti ole katkera.

– Kaikesta huolimatta isä oli minulle rakas. Mutta isä ei koskaan pystynyt olemaan minulle sellainen isä, jota tarvitsin. Ei hänellä varmaan ollut edes käsitystä, miten isänä ollaan.

Nykänen oli elämänsä aikana otsioissa paitsi urheilu-uransa takia, myös yksityiselämänsä sekoilujen vuoksi. Vankilassakin aikaa viettänyt "koko kansan Matti" mietityttää hänen tytärtään. Joillekin ihmisille Nykänen oli ainoastaan sankari, joka sai kaiken anteeksi.

– Miten joku voi saada sen kaiken anteeksi, vaikkei ole edes pyytänyt? En tarkoita, että isää pitäisi vihata, mutta jos hän on satuttanut ja laittanut joidenkin elämän palasiksi, miksi se lakaistaan maton alle? Jos on tehnyt pahaa, ei mäkihyppyura sitä korvaa tai poista, Mäntykangas pohtii Me Naisten haastattelussa.

Itsestään hän löytää isältään tuttuja piirteitä, kuten äkkipikaisuuden ja vahvan tahdon. Hän ei tahdo olla samanlainen. Mäntykangas on oppinut käsittelemään asioita iän myötä.

– Minulla olisi ollut hirveän monia syitä vihata isääni, mutta en halua antaa vihan hallita. Haluan uskoa siihen, että isä teki parhaansa ollakseen minulle edes tuon verran isä. Olen antanut isälleni anteeksi, sillä jos en olisi, minulla olisi tosi paha olo omassa elämässäni.

Mäntykangas uumoilee Me Naisille, että Nykänen arvasi kuolevansa.

– Isällä oli ollut haimatulehdus monta kertaa, ja hän tiesi, että jos se tulee vielä kerran, se on menoa. Hän varmaankin tunnisti oireet, muttei halunnut sairaalaan letkuihin. Hän lähti tyylilleen uskollisesti, näyttävästi ja nopeasti.

Nykänen menehtyi sairauskohtaukseen 4. helmikuuta. Jyväskylässä järjestettyyn siunaustilaisuuteen osallistui noin 60 läheistä ja ystävää.