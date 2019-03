Media-alan yrittäjää epäillään useista talousrikoksista ja muista rikoksista, joiden rikosvahinko on noin 370 000 euroa, kertoo Helsingin poliisi.

MTV:n tietojen mukaan kyseessä on Teemu Selänteestä kertovan Teemu-kirjan tekijästä Ari Mennanderista. Kirja oli vuoden 2014 myydyin 77 000 kappaleen myynnillä. Mennander on kirjoittanut myös kirjan jääkiekkoilija Jari Kurrista. Mennander on työskennellyt myös urheilutoimittajana ja on tuttu takavuosilta muun muassa MTV:n urheilulähetyksistä.

STT tavoitti Mennanderin, mutta hän ei kommentoinut asiaa. Poliisi ei vahvista epäillyn nimeä.

Ajoittuvat vuosiin 2011

-

2016

Ensinnäkin yrittäjän epäillään keplotelleen itselleen 200 000 euroa lainaa vuosina 2011–2013 antamalla väärän kuvan maksukyvystään. Tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Sampsa Marttilan mukaan lainanantajissa oli sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä. Lisäksi yrittäjän epäillään anastaneen toisen edustamansa yhtiön varallisuutta noin 65 000 euron arvosta.

Näissä asioissa poliisi epäilee miestä kolmesta törkeästä petoksesta ja yhdestä törkeästä kavalluksesta.

Toinen rikosepäilykokonaisuus liittyy saman henkilön yritykseen. Marttilan mukaan yrittäjä nosti yhtiön tililtä varoja ilman liiketaloudellista perustetta siten, että yhtiön maksukyvyttömyys pahentui oleellisesti. Tässä on kyse törkeän velallisen epärehellisyyden epäilystä, joka on Marttilan mukaan jatkunut vuodesta 2012 vuoteen 2016.

– Ne ovat yksittäisiä eriä ja summia, joista on vuosien varrella muodostunut noin 100 000 euroa. Sinne yhtiöön on toki maksettu takaisinkin rahaa, mutta tuo on nettosaldo.

Saneerauksessa lisää epäselvyyksiä

Yhtiö ajautui saneeraukseen, jossa yrittäjää epäillään törkeästä velallisen petoksesta.

– Eli on annettu vääriä tietoja oletettavissa olevista tuotoista, se on törkeän velallisen petoksen sisältö, Marttila kertoo.

Sittemmin yhtiö ajautui vielä konkurssiin. Poliisi epäilee myös, että yhtiön kirjanpitoa on laiminlyöty kolmentoista kuukauden ajan ennen konkurssia ja että tositeaineistoa on hävitetty tai kätketty.

Epäilty kiistää syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

Yrittäjän velkaepäselvyyksistä tehtiin tutkintapyyntö poliisille jo syksyllä 2015. Syksyllä 2016 yhtiön konkurssipesän pesänhoitaja teki poliisille toisen tutkintapyynnön samaan henkilöön ja asiakokonaisuuteen liittyen. Tämän jälkeen poliisi kertoo aloittaneensa varsinaisen esitutkinnan yhtiön sekä yrittäjän henkilökohtaiseen toimintaan liittyvistä rikosepäilyistä.