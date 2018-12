Mediajohtaja luopuu sometilistään: "Facebook on maailman suurin huume ja basaari, jossa kauppatavarana ovat ihmiset"

Pitkän linjan media-ammattilainen, Aller Median Suomen-konsernin toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä poistaa itsenäisyyspäivänä tilinsä Facebookista sekä yhtiöön kuuluvista Instagrammista, Whatsupista ja Messengeristä.

Hän ilmoitti asiasta maanantaina Twitterissä ja Facebookissa.

Aalto-Setälä ei ole ainoa, joka näinä aikoina jättää hyvästit yhteisöpalvelu Facebookille. Mediajohtajalle yhteisöpalveluista luopuminen on kuitenkin merkittävä teko ammatillisesti, sillä ainakin tähän saakka mediayhtiöt ovat pyrkineet näkymään yhteisöpalveluissa. Toimituksissa juttujen arvoa on jopa mitattu sillä, miten paljon niitä on jaettu esimerkiksi Facebookissa.

– Omalla esimerkilläni en pakota tai voi määrätä ketään muuta luopumaan. Haluan herättää keskustelua, ja sitä onkin jo käyty paljon. Moni kysyi, onko tilini kaapattu tai miten voin lähteä pois Facebookista, Aalto-Setälä sanoo.

Tieto lisäsi tuskaa

Aalto-Setälän päätöksen takana on tieto, joka lisäsi tuskaa. Hän toimii sivutoimisena työelämäprofessorina Turun yliopistossa ja on perehtynyt muun muassa digitaaliseen disruptioon eli häiriöön, jota maailmanlaajuiset digitaaliset jätit Google, Amazon, Facebook ja Apple (GAFA-yhtiöt) ovat aiheuttaneet. Joukkoon on nousemassa muun muassa kiinalainen verkkokauppa Alibaba.

Äskettäin ilmestyneessä Häiriö-kirjassaan hän kuvaa digitaalisen alustatalouden vaikutuksia. Voittajia ovat GAFA-yhtiöt, eikä niiden voittokululle näy loppua. Käyttäjämäärät maailmanlaajuisesti kasvavat, ja yhtiöt muun muassa ostavat kilpailijat pois markkinoilta.

Aalto-Setälä haluaa kuitenkin elää niin kuin yliopistolla ja kirjassaan opettaa.

– Jo kesällä päätin, että lopetan tilini, vaikka (Facebookin omistaja) Mark Zuckerberg ei tule kärsimään lähdöstäni. En hyväksy Facebookin toimintaa, enkä usko, että yhtiö pystyy käsittelemään dataa sillä tavalla, että se olisi eettisesti hyväksyttävää.

Esimerkkinä hän mainitsee Yhdysvaltain presidentinvaalien tulokseen vaikuttamisen. Siinä Facebook toimi vihapuheaggregaattina.

– Suomessa MV-lehti ei olisi koskaan menestynyt ilman Facebookin algoritmin suosiollisuutta, hän huomauttaa.

Yhdessä Googlen hakukone ja Facebook algoritmeineen kykenevät Aalto-Setälän mukaan muokkaamaan maailmaa niin, että valheesta ja "paskapuheesta" tulee totta.

– Tämä on järjettömän ongelmallista. Tuore esimerkki on rokote-keskustelu, jossa suljetaan pois kaikki asiantuntijatieto.

Dialogista tuli kaikukammio

Facebook ei myöskään ole lisännyt ihmisten välistä dialogia, vaikka näin alun perin ajateltiin.

– Minäkin kuulun niihin, joiden mielestä maailma muuttuu sitä paremmaksi mitä enemmän ihmisten välillä on keskustelua ja dialogia. Tällä hetkellä Facebookin algoritmi ei kuitenkaan toimi näin, vaan keskustelut vahvistavat yhteisönsä ennakkoasenteita. Tutkijat puhuvat kaikukammio-efektistä, sanoo Aalto-Setälä ja jatkaa:

– Se on maailman suurin mediatalo ansaintamalliltaan, mutta ilman mitään vastuuta. Yhtiölle on aivan samantekevää, yllytetäänkö siellä väkivaltaan ja vihaan vai järjestetäänkö taloyhtiön talkoot.

Luopuminen oli vaikea päätös

Päätös luopua Facebookista ei ollut helppo Aalto-Setälälle.

– Sieltä on vaikea poistua, koska se on miellyttäväksi tehty palvelu. Siellä on myös hyviä puolia, joista joudun luopumaan. Pidän Instagramista, ja myös Facebookin suljetut ryhmät ovat hyviä ja niissä on ollut mukava olla, Aalto-Setälä myöntää.

Kolikon kääntöpuoli on palvelun maksuttomuus käyttäjälle. Tällöin käyttäjästä itsestään tulee kauppatavaraa.

– Facebookin liike-ideana on myydä kohdennettua mainontaa, ja algoritmin tarkoituksena on maksimoida mainonta. Facebook on yhtä aikaa maailman suurin huume ja maailman suurin basaari. Myytävänä olemme me ihmiset, Aalto-Setälä lataa.

Aalto-Setälä poistuu Facebookista, koska ei hyväksy sen toimintatapoja. Bonuksena vapautuu aikaa.

– Facebookissa tulee vietettyä uskomattoman paljon aikaa, eikä sekään ole sattumaa vaan algoritmin ohjaamaa.

Tällä hetkellä Euroopan unioni ja eurooppalaiset ihmiset ovat ainoita, joka pyrkivät laittamaan kampoihin digitaalisille jäteille; EU lisäämällä sääntelyä ja ihmiset poistamalla tilejään.

– Sääntely tosin voi aiheuttaa ongelmia myös eurooppalaisille yhtiöille, huomauttaa Aalto-Setälä.

Perinteiset keinot käytöön

Itsenäisyyspäivästä lähtien Aalto-Setälä on tavoitettavissa perinteisin tavoin, puhelimitse ja sähköpostitse.

– Käytän enemmän aikaa live-kannustamiseen, olemalla läsnä tässä ja nyt. Puhelimeen tulee puhuttua aika harvoin, mutta ehkä tämän jälkeen enemmän, sanoo Aalto-Setälä.

Ammatillisista syistä, mediayhtiön johtajana, Aalto-Setälä pysyy edelleen Twitterissä ja LinkedInissä.