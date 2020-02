Medialiiton kyselyssä valtaosa kannattaa postinjakelun yhdistämistä

Medialiiton teettämässä kyselyssä yli 70 prosenttia vastaajista kannattaa postin päiväjakelun yhdistämistä sanomalehtien aamujakeluun. Kannatus on samalla tasolla kuin vuotta aiemmin tehdyssä kyselyssä.

Medialiitto on ehdottanut, että kirjeet, aikakauslehdet ja muu päiväposti jaettaisiin taajamissa jo varhain aamulla yhtä aikaa sanomalehtien kanssa.

– Jakelujen yhdistäminen on tarpeen, jotta palvelut kyetään järjestämään nykyistä kustannustehokkaammin. Lisäksi se vähentää ympäristökuormitusta, kun samaa reittiä ei ajeta kahteen kertaan, Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg toteaa tiedotteessa.

Posti on ilmoittanut aloittavansa jakelun yhdistämisen kokeilun joillakin alueilla. Tällä hetkellä taajamissa postinjakokertoja on 12–14 viikossa. Maaseudulla, sanomalehtien varhaisjakelualueen ulkopuolella, jakokertoja on viikossa 5–7.