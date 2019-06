Mediat: Pakolaiskiintiö nousee ensi vuonna vähintään sadalla

Tuleva hallitus nostaa Suomen pakolaiskiintiön ensi vuonna vähintään 850:een, uutisoivat hallitusohjelmaluonnoksen haltuunsa saaneet Helsingin Sanomat ja Iltalehti.

Tämän jälkeen otetaan 850–1 050 kiintiöpakolaista vuodessa. Pakolaiskiintiön suuruus arvioidaan vuosittain, ja arvioinnissa otetaan huomioon turvapaikanhakijoiden määrä.

Viime vuosina pakolaiskiintiö on ollut 750 ihmistä.

Iltalehti on tänään julkaissut sille vuodetun hallitusohjelmaluonnoksen kokonaisuudessaan. Nyt julkaistusta luonnoksesta on poistettu puolueiden ehdottamat lisäykset, korjaukset, poistot ja puheenjohtajien kompromissiesitykset. Julkaistun luonnostekstin pituus on 135 sivua.

SDP:n kanssa hallitusneuvotteluissa ovat mukana keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP. Neuvotteluja vetävä Antti Rinne (sd.) sanoi aiemmin tällä viikolla, että hallitusohjelma on määrä julkistaa Helsingin Oodi-kirjastossa maanantaina.

Vuorovanhemmuus ollaan virallistamassa

Tuleva hallitus on virallistamassa vuorovanhemmuuden lainsäädännössä, kertoo Iltalehti.

Vuorovanhemmuuden virallistaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että eroperheiden lapsilla voisi jatkossa olla kaksi tasavertaista kotiosoitetta.

Virallinen asuin- ja kotipaikka vaikuttaa keskeisesti siihen, millaisia yhteiskunnan etuja ja palveluita ihminen saa.

Vuorovanhemmuuden virallistaminen vaatiikin runsaasti säädösmuutoksia etuus- ja palvelulainsäädännössä. Tähän tulokseen tuli viime vuonna asiaa selvittänyt sosiaali- ja terveysministeriön alainen työryhmä, joka suositteli uudistuksiin ryhtymistä. Lehden mukaan tuleva hallitus on toteuttamassa uudistuksen.

Kotihoidontukeen ei kajota

Kotihoidon tuki olisi Iltalehden mukaan jatkumassa ennallaan. Se tarkoittaisi, että keskusta on neuvotteluissa onnistunut pitämään kiinni yhdestä ikiaikaisesta perhepoliittisesta kulmakivestään.

Perhevapaauudistuksen hallitus aikoo myös tehdä, mutta yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Perhevapaauudistus olisi "kunnianhimoinen ja perheiden hyvinvointia tukeva".

Lehden lainaaman hallitusohjelmakirjauksen mukaan uudistuksessa on tarkoitus antaa äideille ja isille yhtä paljon kiintiöityjä kuukausia. Käytännössä äitien vapaiden osuus ei kuitenkaan lyhenisi, vaikka isien ansiosidonnainen vapaa pidentyisi. Mukana olisi myös vapaasti valittava vanhempainvapaajakso.

Tavoitteena on jakaa perhevapaita ja hoitovastuuta tasaisesti molempien vanhempien kesken sekä vahvistaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työelämässä.

Raiskauksen määritelmä muuttuu?

Antti Rinteen (sd.) tuleva hallitus on muuttamassa raiskauksen määritelmän rikoslaissa, kertovat Iltalehti ja Helsingin Sanomat.

Viime vuonna lain muutosta vaatineen kansalaisaloitteen allekirjoitti yli 50 000 ihmistä. IL:n ja HS:n tietojen mukaan lakia oltaisiin muuttamassa kansalaisaloitteen vaatimuksen mukaisesti niin, että raiskausmääritelmä perustuisi suostumuksen puuttumiseen.

Hallitusohjelmaluonnoksen mukaan hallitus aikoo myös laatia naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman. Siihen kuuluu muun muassa lähestymiskieltoon liittyvän lainsäädännön tiukentaminen.

Tiukempia rangaistuksia

Hallitusohjelmaluonnoksen mukaan törkeimpien väkivalta- ja seksuaalirikosten rangaistavuutta "arvioidaan niin, että rangaistukset ovat oikealla tasolla sekä suhteessa teon vahingollisuuteen että muista rikoksista langetettaviin rangaistuksiin".

Erityisesti lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia korotetaan. Lisäksi vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapautumisen edellytyksiä arvioidaan perusteellisesti.

Tuleva hallitus aikoo puuttua nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, tutkimusta ja tiedonvälitystä. Tähän pyritään poikkihallinnollisilla toimenpiteillä sekä turvaamalla riittävät resurssit edellä mainittujen rikosten torjuntaan ja selvittämiseen.

Kertausharjoituksia halutaan lisää

Iltalehden mukaan tuleva hallitus aikoo myös korvata vanhentuvat hävittäjät täysimääräisesti, nostaa Puolustusvoimien henkilöstön määrää ja lisätä kertausharjoituksia.

Lehden mukaan hankintasopimus uusista hävittäjistä solmitaan vuonna 2021. Tarkoitus olisi korvata kaikki 64 Hornet-hävittäjää "täysimääräisesti" eli kysymys uusien hävittäjien määrästä olisi ratkaistu. Päätöstä korvaavien koneiden merkistä ei ole vielä tehty.

Myös Merivoimille ollaan hankkimassa uusia aluksia. Laivue 2020 -hankintasopimusta koskeva päätös on ajoitettu hallituskauden alkuun.

Puolustusvoimien henkilöstön määrää olisi luonnoksen mukaan tarkoitus nostaa 100 tehtävällä hallituskauden aikana. Kertausharjoitusten määrä puolestaan nousisi noin 20 prosentilla nykytasosta seuraavan neljän vuoden aikana.

Lisäksi puututtaisiin kasvavien tilakustannusten ongelmiin. Lehden mukaan hallitus on aikeissa siirtää Puolustusvoimien kiinteistöt pois valtion kiinteistöjä hallinnoivan Senaatti-kiinteistöjen hallinnasta. Tilalle tulisi uusi liikelaitos. Uudistuksella pyritään hillitsemään vuokrakustannusten nousua.

Sen sijaan naisten asevelvollisuutta tai kaikille pakollista kansalaispalvelusta ei ohjelmaluonnoksesta lehden mukaan löydy.

Yliopistoille ja ammattikorkeakouluille lisää määrärahoja

Tuleva hallitus aikoo kasvattaa korkeakoulujen määrärahoja, kertoo hallitusohjelmaluonnoksen haltuunsa saanut Helsingin Sanomat.

Lehden mukaan yliopistojen määrärahoja korotetaan 40 miljoonalla eurolla vuodessa. Ammattikorkeakoulujen rahoitus kasvaa 20 miljoonalla eurolla vuodessa.

Lisäksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen määrärahojen indeksikorotukset palautetaan, eli jatkossa määrärahat nousevat vuotuista kustannustason nousua vastaavasti. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus oli jäädyttänyt indeksikorotukset vuosiksi 2016–2019.

Kansainvälistymis- ja rahoituspalveluja yrityksille tarjoavan Business Finlandin johtamaan tutkimus ja kehitys -kokonaisuuteen satsataan 150 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Business Finland syntyi, kun innovaatiorahoituskeskus Tekes ja valtion vienninedistämisyhtiö Finpro yhdistyivät viime vuoden alussa.

HS:n mukaan kunnat saavat ammatillisen koulutuksen lisäopettajien palkkaamiseen yhteensä 235 miljoonaa euroa viidelle vuodelle. Lehti kertoi jo aiemmin, että ammatilliseen koulutukseen olisi tulossa noin tuhat opettajaa lisää seuraavien vuosien aikana.

Korjattu aiempaa uutista: Rinne kertoi aiemmin tällä viikolla, että hallitusohjelma on määrä julkistaa maanantaina. Aiemmin jutussa luki virheellisesti, että Rinne olisi kertonut asiasta viime viikolla.